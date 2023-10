Del Caño visitó San Luis y expuso su receta para combatir la inflación

Nicolás del Caño se sumó a la lista de candidatos nacionales que hicieron su paso por la provincia en este año electoral. Quien acompaña como vicepresidente a Myriam Bregman en la fórmula presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad llegó este viernes pasado el mediodía y expresó su apoyo a los trabajadores de Tyrolit, quienes se encuentran en medio de un reclamo laboral. Además se reunió con afiliados al espacio en la sede de la capital.

Del Caño, de 43 años, fue candidato a presidente por la fuerza en 2015 y 2019. En esta oportunidad se decidió, tras imponerse en una interna en las PASO, que Bregman encabezara la boleta de la izquierda, una de las cinco fuerzas que competirán en esa categoría en las elecciones generales del 22 de octubre.

“Propusimos a Myriam por su trayectoria de lucha de los derechos humanos como abogada de los juicios de lesa humanidad, su participación en el gran movimiento de las mujeres y representando a los trabajadores de fábricas recuperadas. Como se vio en el debate, y a lo largo de esta campaña, Myriam tiene la capacidad de poder expresar nuestras ideas con fuerza y claridad e interpelar a sectores de la juventud, las mujeres y de las trabajadoras y los trabajadores que hoy están sufriendo la crisis”, justificó.

El gran problema que atraviesa el país es la inflación que durante los últimos dos gobiernos nacionales se profundizó. La izquierda también tiene sus propuestas, bastante alejadas de la dolarización que plantea Javier Milei.

“En primer lugar, para combatir las consecuencias de la inflación, proponemos un inmediato aumento de emergencia de los salarios y jubilaciones para que cubran el costo de la canasta familiar como mínimo y que se actualicen automáticamente en función del índice inflacionario, para no esperar a un aumento determinado por el Gobierno o por las paritarias”, propuso.

Otras iniciativas que plantean son la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, la reducción horaria laboral y el desconocimiento soberano de la deuda externa. “Para tener una moneda fuerte lo que hace falta es que los recursos del país no se los sigan llevando un puñado de empresarios con la fuga de capital y el pago de la deuda”, detalló.

“Obviamente estas no pueden ser medidas aisladas, es parte de un programa integral de reorganización de la sociedad desde abajo, desde las mayorías trabajadoras, pudiendo planificar cómo vas a organizar la sociedad y los recursos, dónde los vas a destinar una vez que evitás que se lo roben los grandes empresarios”, agregó.

Dos tercios de los votos en las PASO fueron para candidatos que en sus propuestas se configuran como de derecha, en los casos de Milei y Patricia Bullrich. Presentarse como opción en este panorama para la izquierda es difícil, pero Del Caño apuntó a la fragmentación del voto en el caso de la candidata exfuncionaria de la presidencia de Macri; y de Massa, actual ministro de Economía de Alberto Fernández.

“Bullrich sacó 17 puntos, no 28, dentro del voto de Larreta hay de todo. Y dentro de Unión por la Patria había un candidato que decía que no estaba de acuerdo con Massa. Mucha gente que votó a Grabois lo hizo contra el Fondo Monetario, lo hizo contra el ajuste del ministro”, apuntó.

Por otro lado, “mucha de la gente que votó a Milei me parece que lo vota no porque acuerde con el núcleo de su programa, es decir, no necesariamente están de acuerdo con las escuelas voucher, que se privaticen la educación y la salud, ni tampoco con el negacionismo de la dictadura. Pero piensan que es un voto contra la casta. Y ahora estamos desenmascarando sus acuerdos con Luis Barrionuevo, que es un símbolo de la dirigencia sindical burocrática que está atornillada hace años en el poder”.

“Si bien ha habido una derechización, no hay que confundir que eso implique una coincidencia con este núcleo programático; es decir, si vienen a ajustar las jubilaciones, y Macri lo intentó, la gente salió a la calle y saldrá. Si vienen por más ajustes contra los trabajadores, yo creo que va a haber una lucha importante”, opinó.

El Frente de Izquierda superó los 620 mil sufragios en las PASO, lo que permitió meterse en el quinto lugar de las opciones que pasaron a las generales del 22 de octubre, por un 2,61% del total de los votos. Hay un desafío interno de aumentar su caudal electoral, que parece mantenerse en los mismos niveles a pesar de haber participado en más elecciones que otras opciones más nuevas como la de Milei.

“Yo creo que más que ideas nuevas son ideas viejas. Milei trae ideas de Cavallo y de Martínez de Hoz que aplicaron con el terror del genocidio. La única idea nueva es que gobiernen los trabajadores, que son los que nunca gobernaron", sostuvo.

"Salvo los debates donde estamos en una igualdad de condiciones, se ha intentado mostrar que solamente hay tres candidatos, cuando en realidad después de las PASO de 27 quedamos cinco listas. Tenemos el desafío de convocar a mucha gente que coincide con nuestra propuesta, con la defensa de los trabajadores, del ambiente, de los derechos de las mujeres, que no quiere seguir con el Fondo Monetario Internacional”, dijo por último el candidato a vicepresidente.

Los candidatos locales

Johana Gómez. Es docente.

Con más de 4.200 votos (1.53%) en las PASO, el Frente de Izquierda metió sus candidatos locales a senadores y diputados nacionales y parlamentario del Mercosur por distrito regional para las elecciones generales.

Johana Gómez, docente, irá como candidata a senadora nacional y la acompañará en segundo término Nahuel Arias, militante ambientalista. Como candidatos a diputado irá en primer término Eleonora de Panis y en segundo, Mario Jaime, ambos docentes. Por último, como candidata a parlamentaria del Mercosur irá Natalia Oste, artista local.

“Yo creo que los trabajadores puntanos, los docentes, las mujeres están cansadas del tipo de política que vienen trayendo hace tiempo los partidos tradicionales. Están buscando alternativas", dijo Gómez.