El 25% de los pacientes que pide un turno en el Hospital no asiste

En otorrinolaringología, de 72 turnos solo fueron 5 personas y en neurología, de 537 faltaron 193.

El Ministerio de Salud transmitió su preocupación a través de un comunicado por la cantidad de pacientes que faltan a los turnos programados que da el Hospital San Luis. Estimaron que el 25 por ciento de los pacientes falta a su consulta pese a que para las especialidades que más demanda tienen (oftalmología, cardiología y neurocirugía) el personal del Hospital llama a cada uno de los solicitantes 24 horas antes de la cita médica para reconfirmar la asistencia.

Según informaron, en los últimos cuatro meses el Hospital San Luis expidió 25.450 turnos para distintas especialidades, pero casi el 25 por ciento, es decir unos 6.166 pacientes con la cita programada, no se presentó a la consulta. "El índice de fracaso de turnos lo tenemos siempre, pero en el último tiempo tuvimos una mayor demanda de la salud pública. La situación del país hace que el paciente consulte más en el sistema público, por esto buscamos adecuar y generar una oferta que a veces no podemos lograr porque el 25 por ciento no asiste a la cita programada", expresó la directora del Hospital San Luis, María José Zanglá.

Manifestó que la cartera de turnos que puede dar el Hospital se abre cada 60 días en todas las especialidades. "Una vez que se ocupan todos, se espera a una nueva apertura. Los meses donde tuvimos el mayor despliegue fueron mayo, junio, julio y agosto. Asimismo, implementamos el sistema de turnos digitales que tenemos junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología", contó.

Por bimestre, el Hospital da entre 5.000 y 6.000 turnos, estos son para la primera consulta, porque luego cada paciente continúa visitando a su médico tal como se lo indique el profesional.

"Normalmente en el sector privado tienen una demora de entre 30 y 45 días para los turnos programados, es decir, las consultas que no son urgencias. Es importante que si confirman la cita asistan porque de lo contrario podemos ponerlos en oferta y dárselo a otra persona que lo necesite", señaló.

El informe que emitió la cartera de Salud subrayó que agosto fue uno de los meses con mayor deserción en los turnos de atención médica: de 5.809 dados, las ausencias alcanzaron a 1.525 personas. Además hubo especialidades en las que el índice de faltas llegó al 50 por ciento, una de ellas fue cardiología que otorgó 441 turnos y 179 no concurrieron. Algo similar experimentó gastroenterología con 255 citas médicas pedidas y unas 125 ausencias. Otro caso fue neurología que de 537 turnos tuvo una deserción de 193 pacientes.

Pero el mayor porcentaje lo tuvo oftalmología que alcanzó el 55 por ciento de ausentismo (de 453 turnos pedidos, solo concurrieron a la cita con el especialista 203 pacientes) y otorrinolaringología que tuvo un 93 por ciento de faltantes, ya que de los 72 pacientes que pidieron turno, solo fueron 5. "Actualmente la agenda de turnos para septiembre y octubre tiene el 90 por ciento de citas tomadas. El 7 de octubre abriremos la tanda para noviembre y diciembre", confirmó la directora.