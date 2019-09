"Peroncho", de Emanuel Rodríguez estará en San Luis

Todas las energías del cordobés Emanuel Rodríguez emanan esperanza. Diferente a la sensación que lo invadió las últimas dos veces que visitó San Luis para presentar su obra de stand up "Peroncho", una dura crítica al gobierno nacional y un jardín de rosas para el mandato de Néstor y Cristina Kirchner.

Para el humorista, las esperanzas renovadas están lógicamente relacionadas con los resultados de las PASO que dejaron un primer pantallazo de la elección para que Mauricio Macri deje la Presidencia. Esa llama de alegría se mezclará con su rechazo frenético al oficialismo y así presentará nuevamente su obra que, expresó, tiene algunos cambios obvios.

La cita será hoy a las 21:30 en la sede "De todos" de Juana Koslay. La entrada es a la gorra.

"Las últimas dos veces que fui a San Luis hice un espectáculo de resistencia y oposición. Notoriamente el ánimo cambió en el ámbito nacional y popular y quise representar esas modificaciones en el espíritu del show. Como ciudadanos y militantes encaramos con otra mentalidad esta parte del año aunque sabemos que el país sigue en estado de depredación", expresó el comediante que también ejerció el periodismo.

A Rodríguez siempre le gustó el humor y marcó su interés en el ámbito político desde la infancia, cuando su madre lo involucraba en acampes, marchas y participaciones colectivas. "Un día me invitaron a hacer stand up y me gustó. En busca de una identidad propia para diferenciarme del resto de los comediantes empecé con este humor como una epifanía. Encontré una veta para unir mis pasiones", agregó el humorista.

Emanuel trata que su espectáculo se desarrolle en lugares "nacionales y populares". Es por eso que en vez de presentarse en algún teatro o un bar de la ciudad -como lo hizo en las ocasiones anteriores- prefiere hacerlo en sedes, centros culturales o unidades básicas.

"Actúo en ese ámbito para que funcione como una puesta colectiva. Además como mis shows son a la gorra cuento siempre con el apoyo del partido político de la ciudad que me ayuda con algunos gastos", contó.

Asimismo, el comediante agregó que trabajar a la gorra abre las puertas para todos aquellos que muchas veces no pueden disfrutar de un espectáculo por falta de dinero. "Considero que es un sistema más solidario, no me gustaría que alguien que necesita un momento de catarsis se quede afuera. Los números cierran con la gente adentro, el que no puede pagar al menos que lo disfrute", concluyó.