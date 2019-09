Una forma de ser una estrella

Con el objetivo de generar un nuevo espacio de música y promover el arte local, “El Rodeo multiespacio” organizó “En canto puntano”, un certamen que está destinado a todos los artistas, amateurs o de trayectoria, que quieran mostrar su arte.

Con la tentadora suma de treinta y cinco mil pesos como premio mayor, todos los interesados a partir de los 10 años podrán inscribirse hasta el 22 de octubre. Para hacerlo solo bastará llenar una planilla online con datos básicos que se puede descargar del perfil de Facebook del lugar. La primera etapa del certamen será el 24 y 25 de octubre.

El jurado estará integrado por tres trabajadores de la música y los espectáculos de la provincia y los criterios de evaluación que aplicarán serán sencillos. “Vamos a tener en cuenta la entonación, la destreza en cuanto al uso de un instrumento, se valorizará la presencia escénica del artista, si es consecuente en cuanto a lo que dice en su discurso previo y con su canción. Además vamos a evaluar el compañerismo y solidaridad con el otro”, detalló Julián Manrique, el organizador del concurso y miembro del jurado.

También cantante, Manrique recalcó que "En canto..." no será una competencia, sino un encuentro musical. “No queremos que un niño sufra. Si va a cantar, que vaya y comparta su música, su canto, no será evaluado ni tildado con una cruz, no es el espíritu”, aseguró y agregó que la evaluación tendrá dos etapas: una en la que medirán los decibeles con un “aplausómetro” y la visión del jurado, y una segunda parte en la que el público votará en Facebook al concursante que prefiera. El que más “Me gusta” tenga, pasará de ronda. Todo el proceso estará debidamente legalizado y fiscalizado por un escribano público.

El encuentro está destinado tanto a principiantes como a artistas con experiencia, a partir de los diez años y de cualquier género. “No porque haya un concursante de más trayectoria le asegurará el éxito, el voto del jurado es solo una parte, el resto lo define el público y la interacción en las redes sociales”, aclaró Julián.

Hasta ahora, las inscripciones superaron las expectativas de los organizadores, por lo que es muy probable que se realice una selección previa que será anunciada directamente al mail de cada participante.