Cuando se pelean, el peor castigo es quitarse la pelota y el guante

En la familia de Leo, Verónica y Guido Pieroni conviven dos generaciones que pelotean y guantean todos los días pero en tres categorías: Mayores, Femenino e Infantil de béisbol y sóftbol, rama que volvió a copar el diamante en las canchas de San Luis.

La familia Pieroni se divide en el papá Leo, integrante de “Internacionales”; la mamá Verónica Yevenes, de “Águilas”; y su hijo Guido, quien juega en Infantiles.

“La primera vez que los vi jugar fue en un entrenamiento”, recordó Guido, de 10 años, que empezó hace pocos meses y es cátcher (también hace taekwondo). “Él lo eligió, nadie se lo exige”, se reía Leo, que es presidente de la Liga Puntana de Béisbol y Sóftbol. El pequeño cursa 5º grado en el colegio “Juan Pascual Pringles” y decidió solo seguirlos por la “corredera” hasta Primera Base.

La historia se remonta a Verónica. Yevenes jugó de los 14 a los 21 y fue Primera Base en “Halcones” del club GEPU; también integró el seleccionado provincial.

Aunque hubo varios equipos locales, el sueño terminó rápido. A fines de los ’80 y en gran parte de la década siguiente, en la provincia hubo un apogeo del béisbol que lentamente decreció a principios de 2000. Pero aquellas deportistas que “peloteaban” volvieron y algunas comparten juegos con sus hijos y los de sus ex compañeras.

Como dato filial anexo, el adolescente Federico Gatica juega al béisbol como su padre Hugo Gatica, actual coach de “Águilas”.

“A mediados de los ’90 se cortó porque no estaban bien hechas las cosas, y en el ’95 desapareció el béisbol”, recordó Yevenes, que empezó en su adolescencia y a los 45 años es Primera Base del equipo femenino “Águilas”, desde comienzos de este año, cuando retomó las actividades deportivas en el equipo de Béisbol y Sóftbol Femenino sanluiseño que hoy está compitiendo en Mendoza.

En la escuadra femenina son más de 25 las que “guantean”, entrenan y se divierten los lunes, miércoles y viernes a las 17 en el Parque de las Naciones, y sábado en el “Nido de las Águilas”, un campo de juego detrás de la tribuna cubierta del estadio “Juan Gilberto Funes”, en La Punta, a las 11.

Verónica, entre risas, recalcó que “democráticamente todas juegan” porque al no coincidir por los horarios laborales y compromisos varios de las jugadoras, en el campo cambia la formación y no siempre están las mismas.

Yevenes figura en el padrón oficial a la par de su marido Leonardo Pieroni, que juega de Primera Base en la Primera de “Internacionales”. Y el pequeño Guido, además de cátcher en Infantiles, acompaña a sus padres en los partidos de competencia y de exhibición.

Es que parte del resurgir de esta rama deportiva tiene que ver con el arduo trabajo que realizan los deportistas al asistir a escuelas y comedores barriales, en donde la Liga ejecuta partidos de exhibición para incentivar a los más jóvenes y, así, captar nuevos valores.

“Los chicos se copan y se suman”, comentó Verónica. Los responsables de las escuadras de “peloteros” (término que utilizan para denominarse) aseguraron que, en las escuelas a las que fueron, a los directivos les gustan las exhibiciones gratuitas porque este deporte —que no es de contacto— renovó las actividades entre estudiantes de ambos sexos.

“Retomamos de grandes y convocamos a más gente para generar competencia y así volvimos al ruedo”, dijo Yevenes.

“Sumamos jugadores que salieron de los merenderos y de las escuelas, buscamos todas las formas posibles para que se sumen y que esto no vuelva a pasar como en los '90, que se apagó la llama”, explicó Vero, y agregó que prefiere educar que asimilar más técnicas. “Más de lo que sé no voy a aprender, pero lo que aprendí quiero enseñarlo para que se sumen otros deportistas y que esto no se pierda como aquella vez”, ansía emocionada la jugadora.