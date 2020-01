Rugby: Eliana Mauras jugará en la Primera de la URBA

Eliana Mauras, la jugadora de Chancay Rugby Club, jugará en la Primera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). A los 17 años, la rugbier que se para de medio scrum, wing o apertura irá a estudiar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para estar cerca de los equipos más competitivos del país. Allí la espera el Rugby Club Centro Naval, el equipo femenino que ganó el último Torneo Nacional de Clubes al destronar a Universidad de Córdoba en la final. El partido que definió el título fue arbitrado por la puntana Nerea Livoni, quien compartió camiseta y plantel con Eliana durante dos años en Chancay.

“Terminé el secundario y me voy a estudiar Kinesiología. En Centro Naval hay tres de las integrantes de Las Pumas: María Paula ‘Pula’ Pedrozo, Yamila Otero y Josefina Padellaro. Pude hablar con las tres, son todas rebuena onda y están dispuestas a aceptarme en el equipo. Pero sé que también es difícil hacerse camino ahí. Tengo que ir a ganarme mi lugar”, cuenta Eli, mientras tacha los días del calendario. Y detalla que las “Marineras” tienen Juveniles y Primera División, que están incorporando el juego de 12 en la cancha para los torneos de la URBA, pero compiten en Seven (7 jugadoras) en los nacionales.

“Yo estoy acostumbrada al Seven, en ese sentido es un cambio muy grande para mí, porque es otro tipo de juego. Pero voy dispuesta a mejorar y aprender”, aseguró Mauras, con sed de absorber más técnica del deporte que tanto ama.



Perfil de rugbier. “Quiero hacer algún curso de entrenador y otro de árbitro”.

—¿Cómo llegaste al Club Centro Naval?

—Llegué porque mi papá tiene un grupo de WhatsApp en el que hay muchas personas interesadas en el rugby femenino, que lo están haciendo crecer. Como yo quería ir a jugar, mi papá preguntó si había alguien de Buenos Aires que conociera algún club. Uno de los que le contestó fue Centro Naval y viendo distancias era el que me quedaba, dentro de todo, más cerca. Nos contactamos y en agosto viajé. Me junté con el entrenador Agustín Pueta, y dos jugadoras. Me contaron cómo era el club y me dijeron que me esperaban.

—Antes de jugar al rugby ¿qué hacías?

—Hice danzas clásicas casi toda mi vida. Desde los 3 años, siguiendo a mi hermana. No era muy buena, pero de grande mejoré la técnica. A los 12 dejé de bailar porque me cansé, sentí que no era para mí. Tenía muchos amigos que jugaban al rugby, los iba a ver y además mi papá es fanático del rugby. Crecí viendo este deporte. Mi papá entró a Chancay a ayudar en una categoría y yo por ahí lo acompañaba. En el club estaban mis amigos y me empezó a gustar muchísimo. Estuve un año molestando para que me dejaran empezar a jugar. El problema era que ni mi papá ni mi mamá querían. Y finalmente lo logré: empecé a los 14. Al primer año lo hice mixto y jugué con 15 rugbiers en cancha. Eso me va a servir ahora.

—¿Qué tiene el rugby que te gusta tanto?

—Para mí, los mejores valores, porque tiene ese sentimiento de familia; también respeto por el otro. Y, además, es muy lindo el juego. Parece muy brusco, pero hay tanto respeto adentro de la cancha que te sentís cuidado.

—El año pasado fue movido para vos, entre Chancay y la Selección Juvenil de la Provincia.

—Sí. Con la Selección Juvenil fue una gran experiencia, me eligieron capitana. Pero nos costó por ser tan pocas en la provincia y estar distribuidas en varias ciudades. A pesar de todo nos fue bastante bien, salimos terceras en el Regional de Selecciones.

—¿En qué nivel está el rugby femenino en la provincia?

—Desde que yo empecé creció mucho el nivel de juego. Aunque nos falta bastante para llegar a niveles como el de Buenos Aires, Tucumán o Córdoba. Eso se va a ir dando de a poco. Hay que sumar más chicas también.

—¿Cuáles son tus puntos fuertes y qué tenés que seguir trabajando?

—Uno de mis puntos fuertes es que tengo una buena visión de juego; puedo ver y tomar decisiones rápido sobre lo que hay que hacer. Un punto débil es que suelo hablar mucho en la cancha, me di cuenta cuando fui capitana en la Selección juvenil provincial. Otro, que a veces no cierro bien algún pase cuando el juego es muy rápido.

—¿Con qué expectativas vas a jugar en el torneo de la URBA?

—Mis expectativas son crecer mucho más, poder llegar lejos. Quiero conocer mucha gente y más sobre el juego. Me gustaría empezar algún curso de entrenador y de árbitro. Eso me va a servir para tener un plan B cuando deje de jugar, así sigo vinculada a este deporte.

Eliana Mauras tiene talento, disciplina, muchas horas de sudor con la guinda y esa alta cuota que distingue a los deportistas que aman su disciplina: la pasión. El rugby es su vida.



Los colores de su cuna deportiva. En Chancay Rugby Club dio los primeros pasos en el rugby y jugó durante tres años.

Ficha personal

NOMBRE: Eliana Mauras

EDAD: 17

DEPORTE: Rugby

PUESTO: Medio scrum, wing o apertura

CLUB: Jugó en Chancay Rugby Club, jugará en Rugby Club Centro Naval

REFERENTES: Portia Woodman (Nueva Zelanda) y Emma Tonegato (Australia)

FAMILIA: papá Sergio, mamá Viviana e Ivana, su hermana de 20 años

“Aún está muy lejos de su techo”. Martín Chada, entrenador y dirigente de Chancay Rugby Club.

Tiene muchas condiciones, talento y determinación por incorporar la técnica. Eli es una chica con un nivel de concentración muy alto y nunca negocia la entrega. Además de su capacidad para barrer y generar espacios en la cancha, también es una muy buena hacedora de jugadas. Tiene muy buena visión de juego. Y es tan valiosa en ataque como en defensa. Sabe cuándo es más oportuno hacer la jugada ella y cuándo es mejor hacer jugar al equipo. Es muy analítica, toma muy buenas decisiones. Por ser muy joven, todavía está muy lejos de su techo. Esta es una enorme oportunidad de crecimiento para ella. En Centro Naval deberá competir por el puesto. Va a necesitar un período de adaptación, como cualquier otra persona. Pero su compromiso deportivo la va a llevar a destacarse finalmente.

“Tiene disciplina y compromiso”. Nerea Livoni, árbitra de rugby. Exjugadora de Chancay Rugby Club.

Con Eli fuimos compañeras dos años en Chancay, es una jugadora muy joven. Sus características principales son el compromiso y la disciplina. Esas virtudes son fundamentales y ayudan muchísimo en el rugby. En este deporte, sin compromiso y disciplina no llegás muy lejos. Eliana es muy capaz, y eso en Buenos Aires, en una Unión que es más organizada y que tiene mejor nivel, le va a permitir desarrollar su juego. Si se lo propone puede llegar muy lejos. Tendrá un gran futuro mientras siga con el compromiso de siempre. La URBA tiene un nivel superior y su futuro equipo es el último campeón del Nacional de Clubes.



Escapada en La Pedrera. Mauras corre esquivando marcas. Quienes la conocen destacan su gran visión de juego y sacrificio. (foto gentileza)