La Municipalidad de San Luis relanza la app “Estacionamiento Puntual”

Desde el Sistema de Estacionamiento Medido anunciaron las ventajas y beneficios para saber estacionar desde un smartphone y no perder tiempo en la calle.

El Área de Sistema de Estacionamiento Medido de la Municipalidad de San Luis anunció el relanzamiento de la app “Estacionamiento Puntual”, que se puede utilizar descargando la aplicación en cualquier smartphone. Algunos de los beneficios son que genera un ahorro en la cuenta, porque le brindará al cliente información acerca del estado del estacionamiento una vez finalizado y su saldo actualizado, ya que, excepto durante la primera hora, después fracciona cada cinco minutos.

Para acceder a la aplicación se debe ingresar al sitio “SEM San Luis” para Android y “SEM MOBILE” para Iphone, con el nombre del usuario y contraseña propia. Se podrá realizar adquiriendo crédito virtual previamente y así estacionar sin esperar al inspector.

“El sistema empezó en febrero de 2019 pero le damos más difusión ahora porque la gestión anterior no lo hizo y no potenció todas las posibilidades que da esta app”, explicó el subsecretario de Estacionamiento Medido, Eduardo Palacio.



Indicaciones útiles para el correcto uso de la app.

“Con la aplicación uno es independiente, se maneja solo, lo activás apenas estacionás, además no ocupa espacio en el celular y es muy práctica. Se puede cargar con tarjetas de debito y crédito, en puntos de ventas en comercios, puntos y en la oficina central, que está en la oficina de Estacionamiento Medido, Belgrano 951”, explicó el funcionario, y agregó: “La gente se quejaba porque no encontraba al vendedor o dónde cargar, no estaban al tanto de todas las ventajas del sistema”.

Con esta iniciativa cambiaron los reclamos de los contribuyentes, que se sucedían por no estar al tanto del correcto uso de la aplicación, por las felicitaciones de quienes ganaron tiempo y maximizaron sus recursos al no tener que esperar al inspector para tener la boleta manual. Ahora es más ordenado el transito y el estacionamiento.



Las direcciones para la carga manual. Habrá más puntos dentro de poco.