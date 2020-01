Por la crisis, más de 70 negocios adelantaron sus liquidaciones

Un relevamiento de El Diario de la República detectó que más de 70 locales del microcentro puntano exponen recursos visuales sobre diferentes ofertas de recambio de temporada. Promociones en compras de más de un producto, pasando por facilidades en pagos al contado y descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados, son las alternativas que brindan a 18 días del inicio del 2020. La particularidad es que adelantaron varias jornadas las rebajas; salvo algunas excepciones, solían concretarse a fines de enero y principios de febrero. De acuerdo a cuatro comerciantes consultados, la tendencia es que la reducción de las ventas aceleró la medida.

"Siempre se dan dos alternativas. Están aquellos colegas que optan por el recambio más o menos en esta fecha, pero también surgen los que por problemas económicos tienen que adelantar la temporada. Hay que entender que la ciudad forma parte del país y no puede escapar a las problemáticas nacionales, los últimos cuatro meses del 2019 fueron crueles para el sector", señaló el presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Vito Carmosino.

La gama de rubros que poseen descuentos es muy amplia. La ropa para adultos y bebés, el calzado, la indumentaria de playas y piletas, la bijouterie y la marroquinería, son las más rebajadas. Asimismo, hay otras particularidades, como el caso de una farmacia que ofrece combos con valores competitivos a quienes compren determinados protectores solares.

Si bien este mes se advirtió un pequeño repunte para la fecha de Reyes Magos, la realidad es que, al observar la totalidad de los días corridos, los dueños de los locales aseguran que las ventas se redujeron en un 30%. Incluso dos de los emprendimientos que fueron observados, disminuyeron sus precios porque, por la crisis, tendrán que cerrar.

"Históricamente enero ha sido largo porque la gente consume casi todos sus ingresos en los primeros quince días, entonces restan semanas de escasísima actividad comercial, es decir, se advierte la falta del flujo monetario", indicó Carmosino.

Lo concreto es que las principales tiendas de la ciudad ya promocionan sus ofertas. La mayoría apela a descuentos de entre el 20% y el 50%, dependiendo de la mercadería, otras brindan rebajas de hasta el 70%; esta última modalidad se aplica sobre los productos que quedaron de temporadas pasadas.

Qué dicen los comerciantes

La mayoría coincide en que el mes presentó complicaciones desde el punto de vista económico. "A lo largo de los 22 años que llevamos en el rubro de bebés hemos lanzado las ofertas más adelante, a mediados de febrero, pero con la situación que se vive tuvimos que aplicarlas ahora, es decir, la medida obedece al contexto. Lo que fue la ropa de los más pequeños se mantuvo pareja, pero para los niños de hasta 11 años experimentó una merma", expresó Clides Sosa, del local Tus Sueños. Explicó que las ofertas son aplicadas en dos etapas, primero se hacen los descuentos sobre los vestidos y en los próximos días se efectivizarán las facilidades de pago para el resto de las prendas.

Emiliano Fernández, de Sport Total, añadió que la baja de facturación se sintió fundamentalmente en la ropa y estima que el calzado se vendió un 10% más.

"Esperamos ver un repunte en febrero con lo que será la etapa escolar, ya que las clases inician el 2 de marzo", aseguró.

En la tienda Minilí Bebés, una empleada describió que la mayor parte de la mercadería que se vende corresponde a mantas o productos como baberos, que son los más buscados para regalar. "No hay mucha gente comprando, hoy (por ayer) en toda la mañana solo vendí dos prendas", aseguró.

Un caso diferente es el de Claudia Aranega, que no sufrió caídas en las ventas pero ofrece descuentos en el local que lleva su nombre.

"Hacemos rebajas sobre las prendas actuales y tratamos de vender lo que nos queda de temporadas anteriores para renovar el stock. Esta época para nosotros es tradicional, no la adelantamos ni la suspendemos", afirmó.

Los más de 70 carteles de descuentos en el microcentro, sorprendieron a los puntanos. Dora Ceballos, una vecina de la ciudad, se encontraba comprando telas en una conocida mercería y al igual que muchos clientes, aprovechó las promociones.

"Me acerqué a buscar tela para hacerle un vestido a mi nieta y me encontré con las rebajas, la verdad me sorprendió, recuerdo que en otras épocas el cambio se hacía a mediados de febrero", opinó.

Blanca Romero, otra clienta, consiguió dos pares de ojotas gracias a una promoción de 2x1. Mencionó que generalmente espera hasta fines de febrero para conseguir productos a menor valor, pero esta vez la fecha le dio la chance de adelantar las compras.

"La verdad que el año que pasó y ahora, me cuido mucho en los gastos. Compré esto porque me pareció una buena oferta, pero he tratado de no generar consumos innecesarios últimamente", dijo.

Los comerciantes esperan que el recambio de temporada provoque resultados positivos en las ventas y apuntan a buscar las alternativas para remontar el flujo de clientes para el resto del año.

"Las expectativas las tenemos que tener siempre pero es cierto que, con el recambio de autoridades a nivel nacional, pareciera que la gente tiene un poco más de ánimo, por la plata que tienen en sus bolsillos y eso proyecta mejores ventas", expuso Carmosino.