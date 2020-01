Con música y juegos abrió sus puertas la colonia municipal

Comenzó con unos 160 chicos. Las inscripciones siguen abiertas hasta este viernes. Funcionará de martes a viernes.

Dicen que después de la tormenta siempre sale el sol. Eso fue lo que sucedió ayer en el comienzo de la colonia de vacaciones municipal, que abrió sus puertas para unos 160 chicos, quienes disfrutaron de la pileta y diversas actividades al aire libre, todo en forma gratuita. Las inscripciones continúan abiertas hasta este viernes.

Pasadas las 14:30 en el Complejo Polideportivo Municipal Puente Blanco, llegaron los primeros chicos con sus mochilas a cuestas. Dentro de ella traían todo lo necesario para disfrutar de una buena jornada: toallón, ojotas, protector solar y merienda reforzada.

Con timidez los 60 chicos del turno tarde se acomodaron uno al lado del otro. Para romper el hielo, los profesores armaron una coreografía en la que también participaron los papás. Luego de aclimatarlos, se despidieron, formaron una fila por edades y empezaron con su día.

Aldo Ledesma, director de Deporte de la Comuna, comentó que la colonia funcionará de martes a viernes y que está dividida en dos turnos, uno de 9:30 a 12:30 y el otro de 14:30 a 17:30. Además, precisó que aceptan niños de 6 a 10 años.

Entre los requisitos que solicitan para la inscripción están la libreta de salud, fotocopia del último control médico y del Documento Nacional de Identidad (DNI) y una foto carnet. En el lugar deben llenar un formulario con los datos del menor, para que luego les entreguen un carnet para ingresar al predio.

Hasta el 28 de febrero, que es el día que finaliza la colonia, los pequeños tendrán clases de natación, talleres de hockey, vóley, básquet, zumba, salsa, folclore y fútbol, entre otros. También cuenta permanentemente con personal de salud que hacen controles médicos en el momento, paramédicos y agentes sanitarios.

Renata, Jazmín, Valentina, Lucrecia, Emilia, Bautista, Omar, Jeremías, Lautaro, Martín, Ezequiel, Lisandro, Laureano, Agustín, Thiago, Santino y Benjamín, se sentaron a la sombra arriba del toallón. Delante de ellos, el guardavida Pablo Banderas, junto a otros cuatro colegas y profesores de educación física, se dispuso a comentarles las precauciones que debían tener previo a ingresar a la pileta. Primero les indicó la importancia de colocarse el protector solar antes de salir de su casas para cuidar la piel.

Luego caminaron alrededor de la piscina, de esta manera se aseguró que vieran por dónde podían circular.

"Es importante que sepan que tienen que moverse con ojotas para evitar quemarse los pies, como también les indicamos que no corran por los bordes ya que es peligroso. Contamos con un bollado para advertirles hasta dónde pueden llegar", dijo y aseguró que lo primordial es que aprendan a respetar el agua. "Los chicos son descuidados y el agua es un medio que no dominan, por eso ante la duda es importante que estén siempre con un adulto, sepan nadar o no", resaltó Banderas.

Con una gran sonrisa Sofía González (9) expresó que era la primera vez que iba a la colonia. "Estoy un poco nerviosa, pero contenta porque conoceré nuevos compañeros. Aparte haremos mi deporte favorito, que es el vóley", contó y paso seguido tomó una pelota y se la pasó a otro amigo.

"El año pasado fui a otra pile, pero esta me gusta mucho más. Me traje el gorrito y el protector porque el sol está muy fuerte", manifestó alegre Luisina Miranda, quien agregó que fue acompañada por su hermano mayor.