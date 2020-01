Por calles más seguras: la Comuna y la Policía Federal realizaron controles juntos

Con el propósito de ampliar los operativos en la ciudad de San Luis, la Subsecretaría Municipal de Tránsito y Vía Pública organizó un operativo de control de vehículos junto con la Policía Federal.

El saldo de la actividad implicó la retención de cinco vehículos, un Peugeot cuyo conductor presentó signos de consumo de alcohol e irregularidades en el permiso de manejo. También un Fiat Duna por falta de seguro, una moto Yamaha YBR 125 por falta documentación, y un Fiat Uno por falta licencia de conducir. Otro rodado de la misma marca y modelo fue sacado de circulación por la ausencia de seguro. El operativo se realizó el sábado pasado.

Cabe resaltar que la fuerza federal retuvo una camioneta en la que encontró sustancias prohibidas, además de corroborar falta de documentación del rodado.

“El operativo inicio a la 8 de la mañana del sábado. Participaron cinco inspectores de Tránsito municipal con su referente, cinco efectivos de la Policía Federal y a las 9:30 se sumó personal de Bromatología y del CUIM. Retuvieron vehículos. Entre ellos un camión que traía reses vacunas con falta de documentación y defecto en el frío necesario para la conservación de la mercadería”, detalló Gustavo Rodríguez, director de Tránsito.

Respecto de sumar a los operativos a fuerzas policiales, Rodríguez comentó que “el objetivo es hacerlos más amplios porque les da mayor impacto”.

“Es una apertura al trabajo interinstitucional. La idea es continuar a futuro. Se prevé replicar la actividad en rutas nacionales y provinciales. El fin es mantener el orden y brindar más seguridad en la ciudad”, precisó.

Decomisaron 20 medias reses

Inspectores de Bromatología sacaron de circulación a un camión con defectos en el transporte de la mercadería. “Circulaba con carne vacuna y porcina. No venía con la temperatura correcta, que es de 0 a 7 grados. Venía con 11.5 y 10.1 en algunas medias reses. Las mismas venían tocando el piso. Los rieles estaban oxidados. La libreta sanitaria del vehículo estaba vencida así como la del chofer”, describió la subsecretaria de Control Ambiental, Eliana Giorda,

La funciona explicó también que “la documentación tenía un sello de casilla pero no había pagado por lo cual se iniciará investigación interna”. Y señaló que atento a que no contaban con el frío adecuado, se procedió al secuestro preventivo dado que no se sabe el estado de la carne cuya fecha de faena data de los días 20, 22 y 23 de enero.

Según indicó, la empresa venía de Río Cuarto; descargaba en San Luis. Al momento del secuestro se dirigía a El Volcán y Potrero de los Funes. Se trata de la firma Agropecuaria Transur a la que se le secuestraron 19 medias reses de ganado vacuno y 20 medias reses de ganado porcino. “El juzgado decidirá que se realiza con la carne”, precisó.