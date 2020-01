Conflicto Zanella: una nueva denuncia inhibió sus marcas

El proceso de venta de Zanella continúa presentando novedades. Luego que la empresa La Emilia, propietaria de Motomel, recusara al juez Civil Nº 4 Agustín Ruta y denunciara irregularidades de cara al manejo del concurso legal para la comercialización de la marca, surgió un nuevo hito en el plano jurídico. Esta vez se trata de una denuncia que ingresó al Juzgado Penal Nº 3, a cargo de Virginia Palacios, que derivó en un oficio que determinó la "medida cautelar de no innovar", es decir que impide modificaciones en el estado actual de la empresa. También ordenó la prohibición de contratar y la inhibición de 12 marcas. De este modo, hasta que la firma no resuelva las cuestiones judiciales planteadas, no podrá disponer de la comercialización de su firma.



De acuerdo a fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por “una empleada jerárquica” de Buenos Aires, a quien le deben una cuantiosa cifra correspondiente a la falta de pago de salarios e indemnizaciones. En el oficio se detalla que para que la inhibición quede sin efecto, la compañía debe abonar, a modo de caución, 150 mil pesos.



“No fuimos notificados por el momento sobre la medida”, afirmó el abogado de Zanella, Néstor Nóbile. Por su parte, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que congrega a los trabajadores del sector, tenían conocimiento de la denuncia. “Es un panorama bastante oscuro, estamos preocupados por la situación, vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, ya que vendrán referentes nacionales de Zanella a darnos una explicación del caso, porque todo lo que manejamos de información por el momento es de oído”, señaló el secretario general, Jorge Garro.



“El juez paró todo hasta que se abra la feria judicial, ahí se va a saber si está la disposición para vender la marca; cuando venga la gente de Buenos Aires vamos a ver qué piensan hacer con los trabajadores. Hay incertidumbre, estamos en una situación bárbara”, agregó.



Indicó que la máxima prioridad del sindicato son los 70 trabajadores que dependen del futuro de la fábrica y cuestionó los resultados de la negociación de venta, donde todo estaba determinado para que la Importadora Mediterráneo S.A. adquiriera Zanella.



“Si viene un comprador y ofrece un millón, pero viene otro y ofrece el doble ¿a quién se vende? Para mí quieren hacer una limpieza de socios, que quede un único dueño”, cuestionó.

La venta



La fábrica atraviesa una fuerte crisis, no solo en su planta de San Luis, sino a nivel nacional. Ante este panorama financiero, la compañía optó por vender la marca en San Luis y un inmueble ubicado en Caseros, provincia de Buenos Aires. Para poder efectuar la comercialización, por una cuestión de estructura empresarial que posee sus respectivos acreedores, no pueden materializar la venta por su propia cuenta sino que debe regir un proceso de concurso legal.



La polémica se desató cuando el Juzgado Civil Nº 4, a cargo de Ruta, autorizó la venta de la marca a la Importadora Mediterráneo S.A. por un total de 1.900.000 dólares, valor que se ubica por debajo de la oferta que había propuesto la empresa La Emilia, por $245.000.000.



En un comunicado oficial, Zanella advirtió que posee la administración de sus bienes y el poder de acordar las condiciones de venta. Desde La Emilia señalaron un “cajoneo” de sus expedientes.



La situación desbordó el malestar de las partes y el juez Ruta salió a aclarar las circunstancias durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la secretaria del Juzgado Civil Nº 4, Karina Basualdo Velázquez. Allí, definió que la sindicatura dictaminó favorablemente el pedido de autorización de venta y confirmó que el 4 de diciembre se efectivizó el permiso. De acuerdo a lo que graficó, el 13 de diciembre presentó sus propuestas la firma La Emilia S.A., con lo cual cuestionó a la compañía por haberse presentado tarde.



Como contracara, el abogado de La Emilia, Roberto Pagano, aseveró que Ruta “es un mentiroso y distorsiona la verdad objetiva” y afirmó que la empresa hizo sus presentaciones el 22 de noviembre, no en la fecha que manifestó Ruta; exponiendo así “una dilación y el cajoneo” de su expediente.



En medio de la crisis, la UOM sigue de cerca el caso desde su visión como gremio. Jorge Garro afirmó que, de constatar irregularidades, la seccional de San Luis de la UOM y las autoridades nacionales harán las denuncias correspondientes.

Las marcas inhibidas

1 Zanella

2 Zanella Bimota

3 Zanella Ceccato

4 Zanella Cruiser

5 Zanella Kid

6 Zanella Patagonian

7 Zanella Scrambler

8 Zanella Sol

9 Z Zanella

10 RZ Zanella

11 Ceccato Due

12 Patagonian Eagle