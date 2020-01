Zanella: frenaron producción por dilaciones en la venta

Este miércoles los abogados de la fábrica de motos Zanella brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer sus consideraciones respecto al proceso de venta de la marca, con el que se busca hacer frente al pago de deudas con los trabajadores, con el fisco y con proveedores. En el encuentro, encabezado por la apoderada a nivel nacional, Soledad Fraire, el equipo de abogados puntanos Claudia Rocha y Néstor Nóbile, y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Jorge Garro; cuestionaron a la empresa La Emilia, propietaria de Motomel, por querer perjudicar a Zanella con instancias que podrían llevarla a la quiebra.

Aseguraron que las dilaciones causadas por presentaciones judiciales de Motomel, paralizaron la producción de más de 1.500 motos que la firma Importadora Mediterráneo SA (IMSA) tenía prevista a partir de los primeros días del 2020 y que estaban pautadas en el proyecto de compra; donde además se había garantizado la continuidad del vínculo con los trabajadores.

"Jamás hemos recibido, ni en San Luis, ni en Caseros (Buenos Aires), propuesta alguna por parte de La Emilia u otra empresa de ese grupo que tenga intenciones de adquirir activos de la compañía o establecer vínculos comerciales; esto quiero remarcarlo claramente porque se ha generado una mediatización donde hemos sido afectados, no solo el grupo accionario que compone Zanella, sino los trabajadores", señaló Fraire.

La letrada explicó que la producción de unidades que IMSA había proyectado, llevaría tranquilidad a los hogares de los trabajadores que, ante las fluctuaciones de la economía, atravesaban incertidumbre; sin embargo con una recusación que interpuso La Emilia contra el juez Civil Nº 4, Agustín Ruta, con el objetivo de participar como oferente, la acción se frenó. La Emilia por su parte planteó un "cajoneo" en la Justicia sobre sus expedientes, en los que ofrecía $245.000.000 para comprar la empresa.

"Estas son acciones intempestivas de un tercero que no tiene nada que ver en el concurso laboral, no tiene deuda, tampoco es proveedor. Hoy la situación está paralizada a la espera de que la Justicia se reactive", sostuvo Fraire.

"Tenemos una sentencia, no estamos haciendo nada oscuro, acá no hay ninguna estafa, ninguna mentira, cumplimos con todos los pasos que requiere la ley. Hicimos una carta documento a la empresa; jamás han tenido la intención de llamarnos por teléfono para la compra. Lo que más nos preocupa es que no podemos transmitirles tranquilidad a los trabajadores, a la espera de que los mecanismos judiciales cumplan con los plazos necesarios", añadió.

Por su lado Néstor Nóbile remarcó que la intervención de Motomel en el expediente es ilegal y aseguró que trata de desvalorizar la marca para llevarla a la quiebra y adquirir los activos en un remate.

"Lo único que intentan es entorpecer el procedimiento porque ellos no son acreedores, no son parte en un proceso judicial en el que Zanella puede disponer de sus bienes con autorización judicial, hay una intromisión de un tercero que no tiene ningún tipo de legitimidad", definió.

Fraire atribuyó las dilaciones a una especie de conducta monopólica por parte de Motomel. "La marca Zanella es la que más motos vende en el mercado argentino, cualquiera sabe que una marca con 72 años de trayectoria pesa más que una con poca incidencia en el mercado, y que la red de concesionarios confía en nuestros productos", manifestó.

Nueva denuncia

Un oficio del Juzgado Penal Nº 3 inhibió las marcas de Zanella tras la denuncia de una empleada de Buenos Aires, a la que según consta en el documento, le deben dinero en concepto de indemnizaciones y salarios.

"Forma parte de las maniobras a las que está siendo sometida Zanella por parte de Motomel, quieren dilatar el proceso judicial", afirmó Claudia Rocha.