Según el Municipio, el 90% de los taxis cumple el protocolo COVID-19

El Municipio capitalino continúa con los controles para verificar que los taxis cumplan con el protocolo de COVID-19 que, según las autoridades de la ciudad, las unidades aplican en un 90 por ciento de los casos. Desde la vigencia de las medidas sanitarias en la ciudad, a partir de mediados de septiembre, la Dirección de Tránsito, junto a la Policía Municipal, realiza entre quince y veinte operativos mensuales para constatar su acatamiento.

"Son en diferentes horarios, pueden ser durante la mañana y el resto del día, inclusive en la madrugada. Los fines de semana por lo general hacemos los controles después de las diez de la noche en distintos puntos de la ciudad, porque hay mayor circulación en ese horario", explicó el director de Tránsito Zona Oeste, Gustavo Rodríguez.

El funcionario indicó que el último despliegue fue el lunes sobre la calle Bolívar, casi Chacabuco. Durante la hora y media que duró la inspección, el personal municipal verificó un total de 55 vehículos, de los cuales 35 fueron taxis y otros 10, automóviles particulares. Los 10 restantes fueron motos.

"Retuvimos dos autos porque los conductores no tenían el seguro obligatorio ni la licencia de conducir. Además, uno no tenía la transferencia. En el caso de los taxis, labramos infracciones a dos porque los choferes no estaban asentados en las libretas correspondientes", explicó Rodríguez.

Recordó que las unidades que prestan ese servicio semipúblico de transporte deben contar, además de la documentación, con sanitizantes, libro de trazabilidad y nylon aislante. Y quienes las conducen, llevar puesto el barbijo en todo momento.

"Es necesario que cumplan con la normativa porque trasladan a mucha gente y tienen gran circulación por la vía pública, por toda la ciudad", sostuvo.

Además, el director de Tránsito Zona Oeste recordó que sigue vigente la prórroga de las licencias de conducir particulares que vencieron a partir del 15 de febrero, que serán reconocidas siempre que sus titulares lleven consigo el comprobante de solicitud de la renovación, emitido a través del Sistema de Gestión Municipal (Sigem).