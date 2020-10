"La Selección Argentina le ganó a la altura"

La Selección Argentina hizo su parte. Tenía que ganar y ganó. Si miramos el vaso medio lleno, logramos un triunfo en un reducto complicado, donde los 3.600 metros de altura juegan un papel preponderante. Si vemos el vaso medio vacío, le ganamos a la peor versión de Bolivia de los últimos años.

Argentina logró el triunfo con el libreto cambiado. Cuando se resguardó atrás y trató de defender en bloque fue cuando peor la pasó. Y cuando decidió adelantarse unos metros y atacar, equilibró el partido y consiguió los dos goles que le permitieron festejar en La Paz después de quince años. Parece que tiene que estar Scaloni para que la Selección gane en Bolivia. Lionel festejó en el 2005 como jugador y ahora en 2020 como DT.

La victoria siempre te da aire para trabajar más tranquilo, pero Argentina debe mejorar mucho. Es cierto, sacó los seis puntos que jugó, pero el equipo no aparece y los partidos los gana por la jerarquía individual. Hasta ahora enfrentó a dos selecciones que van estar abajo en las Eliminatorias, y a medida que pasen las fechas vendrán rivales de más fuste, y es ahí donde las individualidades van a necesitar de la complicidad del juego colectivo para ser un equipo.

Se empezó de buena manera las Eliminatorias. Ahora será cuestión de corregir conceptos. Hay tiempo para trabajar y que la receta no sea siempre la paciencia para tener la pelota, a veces se necesita cambiar el ritmo. La buena nueva es que el ingreso de Exequiel Palacios le dio frescura a la zona de gestación. El doble cinco no jugó a la misma altura y se ocuparon mejor los espacios. Hubo algo más de generación.

Argentina, más que ganarle a Bolivia, le ganó a la altura. El equipo tiene más eficacia en los números que en el juego. Habrá que buscar el equilibrio.