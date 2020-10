La peor de las pesadillas, convertida en un sueño

El corto “Belial” es la materialización de la peor pesadilla de cualquier persona, ¿qué pasa cuando los ruidos extraños que se escuchan durante la noche no son producto de la imaginación? En la historia, Iván y Ana son una pareja que encuentra en el sótano de su casa a un monstruo que viene a cobrar una deuda que el abuelo de uno de ellos tiene con el diablo. Allí comienza una conversación entre la creación de Satanás y los novios que cruzará continuamente los límites del humor y el terror.

Hoy a las 21, en la celebración de Halloween, el cineasta Juan Ortiz estrena su cortometraje “Belial” a través de su canal de YouTube. Si bien la visualización es libre y gratuita, en la descripción habrá un CBU disponible para la colaboración de los espectadores.

“La idea surgió de una imagen que se me vino a la cabeza de un macho cabrío en un sótano. Trasladé eso y empecé a escribir sobre esta pareja que estaba teniendo sexo y son interrumpidos por un ruido", explicó el joven de 30 años que se crió en la Villa de Merlo, estudió guión y dirección de cine en la Universidad de la Punta (ULP) y actualmente vive en Córdoba.

El cineasta se considera un perfeccionista en su trabajo. En un cuaderno, que usa como bitácora, les da vida a sus personajes y sus personalidades y a los escenarios; luego busca los colores y tonalidades exactas para crear un ambiente específico y por último, reúne al equipo y da directivas sobre el maquillaje, el vestuario y la fotografía.

“Me gusta tener reuniones con el equipo donde comento la idea y la estética que quiero. Soy muy recto en la paleta de colores, me gusta que eso no se toque y con base en eso hacemos pruebas de imagen para que todo quede bien”, relató Juan sobre el riguroso proceso de creación del corto que se grabó a finales de 2019, antes de la pandemia.

El gusto por los detalles lo tomó de sus referentes, principalmente de Tim Burton. Al respecto, Juan recordó que las primeras películas que vio en su vida fueron las de Batman, en VHS, que le regaló su padre.

"Me acuerdo que de muy pequeño empecé a ver todas las películas de Burton que salieron en los 90. Algunas me traumaron mucho y me empujaron a hacer este tipo de cine que hago ahora, que mezclan terror y comedia”, concluyó el joven cineasta.