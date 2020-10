Una junta médica examinará a Rosendo, para ver cuál es su estado

Este miércoles a las 10 una junta médica examinará al senador provincial suspendido, Ariel Rosendo, para determinar cuál es el estado de su salud. La medida fue ordenada por el juez Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, quien lo procesó hace casi un mes, el 8 de septiembre. Desde esa fecha, por una u otra razón, no se ha logrado consumar el encarcelamiento preventivo del legislador, que es sospechoso de haber robado en una casa propiedad del sindicato Smata; de haber roto la prohibición de acercarse a su expareja, Ivana Massimino; y de haber incumplido con las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19.

Una fuente de la causa le confirmó a El Diario que de la medida, que se desarrollará en la Clínica del Aconcagua, donde Rosendo está internado desde el lunes 28 de septiembre por una supuesta crisis hipertensiva, participaran dos peritos oficiales, dos que representarán respectivamente a cada una de las partes y un médico que atiende a Rosendo. Los dos peritos oficiales son la médica Alba Pereira y el psiquiatra Diego Mayor. La querella será representada por el médico especializado en medicina legal Ricardo Torres —quien durante al menos 28 años trabajó en la Primera Circunscripción Judicial y fue director del Cuerpo Médico Forense— y la defensa, por el médico legista Alfredo Samper Battini, con una larga trayectoria en la Policía provincial.

La semana pasada, por orden del juez Estrada, Miatello, quien integra el Cuerpo Profesional Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, examinó a Rosendo en un par de oportunidades, concluyendo que el paciente presentaba buena evolución y buen estado general, por lo que podía ser dado de alta. Según ese criterio, estaba apto ser autorizado a salir de la clínica, lo que abría la posibilidad de que se concretara la prisión preventiva.

Los profesionales que atienden a Rosendo en el centro de salud privado no han opinado lo mismo. E inclusive su director, Rodolfo Negri, dijo que, además, debía considerarse el estado psicológico y psiquiátrico del paciente. Tras esto, el magistrado le ordenó al psiquiatra Martín Cippitelli (también del Cuerpo Profesional Forense) que viera a Rosendo e hiciera un informe. El especialista estuvo el sábado a la noche en la clínica, y dijo que Rosendo no prestó colaboración, que no abrió los ojos y que simuló estar inconsciente.

“Hay irregularidades en el informe médico que emite la clínica —refirió Leticia Latini, la abogada que representa a Massimino—. No tiene firma de un médico que lo haya recibido, se ha indicado que Rosendo estaba en Terapia Intensiva y no consta en ningún lado que haya estado allí”.

Si bien hoy participarán a través del perito de parte, la abogada aclaró que no está de acuerdo con la realización de la junta médica, ya que están incorporados los dos informes de Miatello y el del psiquiatra Cippitelli. “Considero que son mucho más importantes y relevantes que el informe que está en la clínica; y con base en ellos, el juez debiera haber tomado la medida (de disponer el arresto)”, dijo Latini, quien la semana pasada le solicitó al magistrado que allanara la clínica y concretara la detención del senador procesado, pero no hizo lugar.

De coincidir en cuanto a lo que observen, los médicos que intervengan pueden firmar en conjunto el informe, explicó la abogada, quien presume que el perito de parte de Rosendo posiblemente no esté de acuerdo, y por lo tanto haga su propio informe.