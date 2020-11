Rosendo denunció que el juez Estrada lo extorsionó por 30 mil dólares

Este domingo por la noche se conoció una carta del suspendido senador por el Departamento Pedernera, Ariel Rosendo, escrita desde del Servicio Penitenciario, dirigida a la opinión pública.

A continuación, se reproduce texto de la nota escrita por el exlegislador:

CARTA ABIERTA

Servicio Penitenciario Provincial (S.4), 29 de octubre de 2020

Quiero llegar a Ustedes, amigos y ciudadanos de Villa Mercedes, y de todo el Departamento General Pedernera, a través de esta sentida carta que les escribo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sin embargo, entero y en la fortaleza que me da nuestro Señor Dios, mi pequeña hija, mi familia, mis amigos más próximos y mis defensores, es mi intención transparentar la verdadera razón por la que hoy me encuentro preso y privado de mi libertad.

Estoy preso por no haber cedido a las presiones indebidas del Dr. Leandro Estrada, juez del crimen 2 de la ciudad de Villa Mercedes, en su momento a cargo de la causa en la que fui denunciado por mi expareja la señora Ivana Massimino y el gremio Smata en la persona del señor Piturra Marquez.

El miércoles 30 de septiembre de 2020 siendo las 21:30 horas aproximadamente recibí la llamada del entonces juez de la causa Estrada por espacio cercano a los 20 minutos. Cual si fuera un juez de menores Estrada había tomado momentos antes la determinación de quitarme la tenencia de mi hija para, con el pretexto de detenerme, dársela a mi expareja y denunciante en la causa por robo. En esa llamada telefónica (hecha por el juez de su propio teléfono), me pidió treinta mil dólares (U$S 30.000) para recuperar mi vida normal.

Ante mi resistencia trató por todos los medios de convencerme de que era lo que más me convenía, de que dejara todo en sus manos para que "todo se solucionara". Ahondó también en que la fiscal de la causa Daniela Torres (de quien se refirió en despectivos términos por su apariencia física) no pondría reparo a lo que él resolviera por cuanto "la manejaba". Señaló claramente que debería darle ocho millones de pesos a mi expareja y que tendría que "tirarle unos mangos a su abogada", la doctora Leticia Latini ya que “había trabajado mucho en las causas de familia”. Grande fue mi desconcierto cuando el Dr. Leandro Estrada me dijo sin que se lo preguntara en ningún momento que mantenía con la doctora Latini “relaciones húmedas” en lo que interpreté como un significativo esfuerzo por convencerme de que mi vida por efecto de la causa judicial que manejaba estaba realmente en sus manos.

Mi vida está en manos del Poder Judicial de la provincia de San Luis y en las de Dios fundamentalmente. Que nadie se confunda de lo contrario!!! con su ayuda podré demostrar mi inocencia y que no soy como ha dicho Estrada ni un "bandolero" ni un “ladrón". Por el contrario si en este caso ha habido una "banda" esa está conformada por el Dr. Estrada, la Fiscal Daniela Torres, la doctora Latini y la conducción del gremio Smata.

Mi actual detención obedece al hecho de no haber cedido a las presiones del Juez Leandro Estrada, no a otra cuestión. Y pese a que hoy sufro por estar lejos de mi hija y mis afectos no me arrepiento de haberme negado a tan espuria e indecente propuesta de su parte.

Ruego a Dios la fortaleza necesaria para demostrar en la justicia mi inocencia, ratificandosela a cada uno de Uds. en esta carta. Los abrazo a todos y todas de corazón.

Ariel Rosendo 25290134