La denuncia contra un cura puntano está paralizada en La Pampa

Vicente Suárez Wollert es el joven que hace un año denunció ante el Ministerio Público Fiscal de General Pico, La Pampa, al cura sanluiseño José Miguel Padilla por abuso sexual. Desde noviembre del 2019 la causa se encuentra aletargada ante la crisis sanitaria originada por la pandemia y desde la parte acusatoria solicitan urgentes medidas judiciales con el clérigo.

De acuerdo a lo manifestado por Suárez Wollert, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástica, los hechos sucedieron durante casi siete meses (en el 2016) cuando él tenía 19 años y el cura era superior de la Fraternidad de Belén, de los Capuchinos Recoletos y responsable del colegio secundario Nuestra Señora de Luján, en la provincia de La Pampa. “Me llevó tiempo poder procesar todo lo que me pasó y recién pude hacer la denuncia hace un año atrás. Hoy la causa está casi parada y necesitamos que Padilla acceda a la pericia psicológica que debieron hacerle el mes pasado. De su parte aducen situaciones de salud”, indicó el joven.

Más de dos meses de espera

Ante la inmovilidad de la causa judicial, el chico entrerriano le envió hace dos meses y medio, mediante correo electrónico, una carta al obispo de San Luis, Gabriel Barba, solicitándole intervención y contándole toda su historia vivida.

En sus escritos, Vicente le expresó su preocupación por la presencia del sacerdote implicado en la diócesis que se encuentra bajo su cuidado pastoral. “Lamentablemente, uno de los primeros abusos sucedió en Villa de la Quebrada, durante unas vacaciones de verano en el lugar”, relató.

En otro pasaje del mail, que se extiende por tres hojas, el joven solicitó a monseñor Barba que evite que el acusado “se dirija espiritualmente a miembros de la vida consagrada, formandos, formandas y laicos” y facilite a la Justicia ordinaria lo actuado para “que el curso de la investigación continúe a favor del esclarecimiento de la verdad”.

La palabra del obispo

Consultado por El Diario, el obispo reconoció haber leído el mail enviado por el denunciante el pasado 2 de septiembre, pero dijo que aún estaba interiorizándose en el caso de la causa contra Padilla. "Hace cuatro meses que estoy al frente de esta diócesis y ante tantos frentes abiertos me voy acomodando como puedo. Sé de la existencia de la denuncia pero necesito más tiempo para informarme", sostuvo Barba.

Desde fines del 2019, el cura señalado renunció a su misión pampeana y notificó domicilio en San Luis.

La máxima autoridad esclesiástica aseguró que el acusado vive en la provincia pero no pertenece a la diócesis sanluiseña. "Él tiene las licencias y restricciones ministeriales y por prudencia no se le asigna ningún oficio particular y no está ejerciendo como párroco. Todo lo que hace, por pedido mío, es dar una misa semanal en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Trono (Santo Domingo)", admitió el obispo Barba.

Ante la pregunta de si la Iglesia no debía tomar medidas precautorias con el denunciado hasta que la causa se aclarase, monseñor dijo que en la diócesis de origen donde Padilla está, no ha hecho ninguna previsión. "Por lo menos hasta ahora no tiene ningún impedimento canónico. No tiene contactos, nada de nada con las personas; solo celebra la misa y se va. No tiene ninguna responsabilidad pastoral más que celebrar el servicio y volver a su casa", aseguró.