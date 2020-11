Docentes de la UNSL rechazan la incorporación de más mesas

La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) reafirmó su rechazo a la incorporación de más mesas de examen, una demanda del sector estudiantil que hasta el momento tuvo el visto bueno de las facultades de Ciencias de la Salud (FCS) y de Ciencias Humanas (FCH). Entre los argumentos que sostienen los profesores sobre la imposibilidad de sumar más instancias de evaluación está la falta de personal y recursos, como también que supondría una sobrecarga de tareas.

Durante una asamblea realizada la semana pasada, los afiliados al gremio mayoritario de la casa de estudios resolvieron tomar finales “en cada una de las facultades nada más que en la instancia aprobada por el Consejo Superior hasta el momento”, indicó ADU en un comunicado. Es en referencia al turno que estableció el máximo cuerpo de decisión universitaria para noviembre, más otros dos en febrero y marzo.

“Esto implicaría una sobrecarga extraordinaria de tareas sumada a la intensificación laboral que impone la virtualización exigida por la emergencia sanitaria, además de la imposibilidad fáctica de realizarlas en el calendario actual”, agrega el documento difundido por la Comisión Directiva.

Además, el secretario general de ADU, Diego Costa, confirmó que durante esta semana continuarán con una agenda de reuniones con los decanos y las decanas, como también con los consejeros docentes, para transmitirles de manera directa la postura del sindicato.

“En general no están de acuerdo con agregar más mesas porque significa una sobreexigencia, inclusive hemos dejado de lado tareas de investigación y extensión para dedicarnos a la docencia. El traslado de la presencialidad a la virtualidad demandó el aprendizaje de nuevas herramientas, uso de dispositivos que no todos saben manejar, buscar plataformas educativas para enseñar y evaluar por medios que nunca antes habíamos manejado, sobre todo cuando involucra a muchos estudiantes”, aseguró Costa.

El titular del gremio también señaló que otro de los inconvenientes es que no habrá tiempo de sumar nuevos finales, ya que el rediseño del calendario académico estableció como cierre del segundo cuatrimestre el 18 de diciembre, lo que no dejaría margen para los exámenes. Para las dos semanas de noviembre en las que está pautada una mesa, los profesores no dictarán clases para abocarse a las evaluaciones.

Otro de los puntos conflictivos que el sector reclama desde el comienzo de la pandemia es que la UNSL se haga cargo de los gastos originados por la virtualidad para los más de 2 mil docentes que trabajan con los servicios particulares instalados en sus hogares.

“Si dejamos de pagar la factura de internet se cae el sistema de enseñanza universitario porque no hay posibilidad de seguir con las actividades. Si en esta semana no tenemos una respuesta de las autoridades vamos a analizar la posibilidad de realizar una medida de fuerza”, aseguró Costa.

Además, mencionó que otro de los reclamos es el incremento de la planta de profesores para el dictado de las carreras, principalmente en la FCS, “en la que uno, dos o hasta tres profesores tienen a cargo unos 500 alumnos”, sostuvo.