Llamosas fue reelecto intendente de Río Cuarto

El intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, el peronista Juan Manuel Llamosas, fue reelecto este domingo con el 41% de los votos, en la primera elección que se realizó durante la pandemia de coronavirus en una localidad con gran población, y el presidente Alberto Fernández llamó a "trabajar unidos" y "entender que no puede haber provincias disociadas del Estado nacional".



Escrutado el 99,5% de los votos, el jefe comunal obtuvo el 41,0% (26.624), seguido por el candidato radical de Juntos por Río Cuarto, Gabriel Abrile, quien consiguió el 35,2% (22.857).



Llamosas se convirtió así en el primer intendente peronista reelecto en la historia de Río Cuarto, la "Capital Alterna" provincial y también una de las 24 "Capitales Alternas" elegidas por el gobierno nacional.



El jefe comunal fue reelecto por Hacemos por Córdoba, el espacio que lidera el gobernador Juan Schiaretti y que tiene como principales socios al PJ de la provincia y al kirchnerismo.



Llamosas recibió, en el búnker ubicado en el predio de la Asociación Atlética de Estudiantes, el llamado de Fernández, quien destacó por videoconferencia que la sociedad "supo reconocer" su gestión y anunció que nuestro país ingresará en un "proceso distinto para recuperar y poner de pie a Argentina".



El Presidente inscribió el triunfo electoral en el "resultado de la unidad y de un enorme esfuerzo hecho en estos cuatro años", e instó a "trabajar unidos" y "entender que no puede haber provincias disociadas del Estado nacional", así como tampoco "proyecto de país que no nos integre a todos y todas".



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acompañó a Llamosas junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y resaltó que "cuando el peronismo está unido es invencible".



Cafiero resaltó el cumplimiento de los protocolos para la jornada electoral y señaló que "el voto popular está por encima de cualquier tipo de pandemia y vicisitud".



Al cerrar el acto en el predio y ante la militancia reunida en el exterior, Llamosas agradeció al fallecido exgobernador José Manuel de la Sota por haberlo impulsado en la política y también a Schiaretti por el apoyo constante, al igual que a Fernández, "Wado" De Pedro y Cafiero por el "respaldo para transformar Río Cuarto".



"Hoy Río Cuarto ha votado y ha elegido. La pandemia no pudo frenar a la democracia", destacó el reelecto jefe comunal y afirmó que en estos cuatro años trabajó con "cada vecino y vecina", y que ahora "viene un gran futuro para seguir transformando la ciudad, como lo venimos haciendo".



Llamosas dijo que "el único camino para la transformación es trabajar juntos", por lo que anunció que convocará a "todos los candidatos a intendentes para trabajar juntos por esa Río Cuarto pujante. Viene un gran futuro", remarcó.



El vicegobernador Manuel Calvo estuvo en representación de Schiaretti y felicitó a los vecinos por haber "cumplido con el deber cívico, aun en momentos difíciles por la pandemia para elegir a sus autoridades".



Schiaretti, por su parte, saludó vía Twitter a todos los candidatos que participaron en la elección, "ratificando como gobierno nuestro compromiso con el futuro de Río Cuarto, que no es otra cosa que el futuro de Córdoba".



"Esta reelección nos compromete a seguir trabajando juntos para que nuestra Capital Alterna y sus vecinos sigan creciendo y desarrollando un futuro común para todos", añadió el mandatario provincial y felicitó a los vecinos que, "en momentos difíciles por la pandemia, cumplieron con la responsabilidad cívica de elegir a las autoridades de la ciudad".

