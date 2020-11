Diego se recupera y su familia espera que mejore pronto

Mientras que el frente de la Clínica Olivos se transformó en un improvisado altar para enviarle buena energía a Diego Maradona, en plena recuperación, sus familiares agradecieron el apoyo recibido por sus seguidores.

Dalma y Gianina, las hijas de Diego y Claudia Villafañe, agradecieron el apoyo recibido por la operación a la que fue sometido su padre en una clínica de Olivos.

"Acabo de salir de la clínica y solo quiero agradecerles a todos las muestras de amor constantes para mi papá, para mi hermana y para mi Gracias a todos los que rezaron por el!", señaló Dalma. Las hermanas publicaron sendos mensajes en sus cuentas oficiales de la red social Twitter y, en el caso de Gianina, solo colocó un "GRACIAS GRACIAS GRACIAS" con el emoticón de las manos rezando.

Quiero agradecerles a todos las muestras de amor constantes para mi papá, para mi hermana y para mi Gracias a todos los que rezaron por el! (Dalma Maradona en Twitter)

"Después de este susto, Diego aprenderá a cuidarse", subrayó Hugo, hermano de Maradona y también exfutbolista. "A Diego hay que cuidarlo. Mi hermano tiene un carácter muy particular, no es fácil cambiar a Diego y ahora depende de él comenzar a cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre", añadió Hugo, quien planea viajar a Buenos Aires en las próximas horas para poder acompañar al ex capitán del seleccionado argentino.

Hugo, de 51 años y radicado en Nápoles, formó parte de los seleccionados argentinos Sub-20 y, tras jugar en Argentinos Juniors, se retiró en 1999 con la camiseta de Brown de Arrecifes.



Mi hermano tiene un carácter muy particular, no es fácil cambiar a Diego y ahora depende de él comenzar a cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre (Hugo Maradona)



Por su parte, el abogado de Diego Maradona, Matías Morla, descartó que el ídolo viaje a Venezuela o Cuba para continuar su recuperación, y señaló que "tiene la cabeza puesta en Gimnasia", club del cual es el entrenador.

"Diego ama a Cuba, ayer hablé con el hijo de Fidel Castro y tanto Venezuela como Cuba son países amigos como para que Diego esté allí, pero él está con la cabeza puesta en Gimnasia", declaró el letrado a la prensa en la Clínica Olivos.

Morla también le agradeció al médico personal del ídolo, el neurocirujano Leopoldo Luque, y al cuerpo médico de la clínica en donde fue operado Maradona por el profesionalismo demostrado. "Haber detectado a tiempo el hematoma fue clave y se dio por el profesionalismo de todo el equipo médico y los estudios que le hicieron. Gracias doctor Luque por tu trabajo" señaló.

Morla también hizo referencia al comportamiento de Diego en los días previos a ser internado el pasado lunes en una clínica platense, y la manera en que vivió su cumpleaños. "Diego tenía una conducta rara, estaba muy depresivo, con comentarios referentes a parientes que habían fallecido, extraña muchísimo a su madre, él siempre en los cumpleaños siente una especia de nostalgia pero este año se incrementó" dijo el abogado, en alusión a que el astro cumplió 60 años el 30 de octubre último.

La intervención al “Diez” duró una hora y cinco minutos y se inició a las 21.15 y ahora que está consciente, se recupera en la habitación 605 a la espera de la evolución que ofrecerá su estado de salud en las próximas 48 horas.

Agencias / AFA