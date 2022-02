Dalma Maradona será mamá por segunda vez

La actriz Dalma Maradona anunció este lunes que está esperando su segunda hija junto a su marido, Andrés Caldarelli, y dijo que la nena se llamará Azul.

"Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!", manifestó la hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe de regreso a "Día perfecto", el programa que hace en Metro 95.1 junto a Cayetano, Julieta Cayetina y Martín Reich.

Y precisó: "Nadie sabía. Es real. Estoy embarazada de 3 meses. Claudia y Gianinna ya saben, después nadie más".

Dalma se convirtió en mamá por primera vez el 12 de marzo de 2019, día en el que nació Roma.

Desde entonces, decidió preservar la exposición de la menor, para que pueda tener una infancia normal, alejada de los flashes, aunque suele compartir anécdotas en las redes sociales, a las que le suma audios de la nena cantando o hablando.

"A Roma le dijimos que le teníamos que decir algo y me dijo que ya sabía. Le pregunté: '¿Sabés que tiene mamá en la panza?' y me respondió: 'Sí, un bebé'. No lo podíamos creer", expresó.

Contó que es una beba "recontra buscada" y dijo que se enteró de que estaba embarazada antes viajar a Nápoles para rodar un documental sobre la vida de su papá.

"Estuve todos los días vomitando, tremendo. También me mareaba, pero salió todo espectacular. Es una nena y se va a llamar Azul", añadió, agradecida porque la noticia no se filtró antes de cumplir los tres meses de gestación.

El nombre elegido está estrechamente relacionado al fanatismo que tanto ella como su marido tiene por Boca Juniors.

Gianinna Maradona, su hermana, decidió dedicarle un emotivo posteo en sus redes sociales.

