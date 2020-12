Las hijas de Maradona y el Napoli recordaron al "Diez" a un mes de su muerte

Dalma, Giannina y Jana Maradona y el Napoli de Italia recordaron hoy a Diego Maradona a un mes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre en un country de Tigre, debido a un paro cardiorrespiratorio.

La segunda hija de Maradona, de su matrimonio con Claudia Villafañe, posteó en Twitter un video de su padre hablando sobre la familia y su relación con la gente.

"Para siempre", escribió Giannina en la red social del pajarito, y el video es de cuando Maradona estaba mejor de salud y aseguró que "con Claudia, un poco más Claudia que yo, las educamos como tendríamos que haberlas educado".

Su hermana Dalma, hija mayor del "Diez", también recordó a su padre en su cuenta de Instagram y disparó críticas contra los detractores del excapitán de la Selección Argentina.

"Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil...".

Con una foto con la camiseta de Boca, con un parche de Maradona en el pecho, Dalma agregó: "Cierro los ojos y estamos ahí...Yo ya gané! Te extraño todos los días! No necesito más! Gracias por hacerme amar estos colores! Qué lindo es ser de Boca! Gracias papá!".

En tanto, Jana Maradona colocó en su historia de Instagram un video bailando con su padre el tema de Pablo Lezcano, "Me va a extrañar".

La hija del “10” había posteado por última vez el 30 de octubre, cuando fue el cumpleaños número 60 de Diego Maradona, y fue la última aparición pública del exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

A su vez, el Napoli también recordó a su máximo ídolo a un mes de su fallecimiento y colocó una foto de Maradona con la camiseta del club festejando un gol en su paso como jugador y capitán.

"Eterno en nuestros corazones", escribió el club del sur de Italia, cuya ciudad modificó el nombre del mítico estadio San Paolo por el de "Diego Armando Maradona".

Maradona en Napoli estuvo entre 1984 y 1991 y en esa etapa conquistó dos títulos de Serie A, una Copa Italia, una Copa UEFA y una Supercopa de Italia.





NA / AFA