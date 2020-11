Valentina, la chica que ilustrará el próximo libro de J.K. Rowling

Más que de Harry Potter, Valentina Valenzuela es fanática de Mafalda y de Freddie Mercury. Odia las matemáticas, pero ama el arte y además tiene una mamá que la incentiva a seguir sus sueños de dibujar. La adolescente de 13 años es tímida y silenciosa, sin embargo, a la hora de pintar toma riesgos, mezcla técnicas y elige colores llamativos. Esa fue la combinación que le hizo ganar un lugar, entre dos mil obras, en las ilustraciones que formarán parte del nuevo libro de J.K. Rowling, llamado “The Ickabog”, que estará en las librerías el martes.

La puntana es la única argentina que logró la hazaña de quedar inmortalizada, a través de su dibujo, en la nueva historia de la creadora del mundo mágico de Harry Potter. Con su propia versión del protagonista del libro —un monstruo que vive en una época medieval—, de una humana llamada Daisy y de un paisaje recreado del libro, Valentina conquistó a los jueces. Su dibujo estará en la edición española y catalana junto con obras de adolescentes de Uruguay, Chile, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, México y España.

La joven no solo logró figurar en la novela de la inglesa, sino que también ganó 300 euros en libros que la editorial Salamandra —encargada de distribuir la obra de Rowling— dispuso como premio. “Los voy a donar a mi escuela”, reveló la alumna del Colegio Nº 38 “Marie Curie”, en el barrio Lucas Rodríguez, del sur de la ciudad.

“Te daban las opciones para elegir el tema del dibujo, así que hice a Daisy y al Ickabog hablando. Para el paisaje le apliqué la técnica de acuarelas y a los personajes los pinté con lápices de colores”, explicó la joven que primero hizo un trabajo de lectura profunda de las 300 páginas que Rowling escribió para sus hijos. A Valentina solo le tomó unos días leer la obra completa.

Comenzó su proceso creativo imaginando a los personajes con base en cómo los describían en el libro. “Al Ickabog le hice un cuerpo al estilo de El Grinch, es un monstruo panzón porque es un especie rara en la que son todos machos y cuando tienen un hijo mueren, así que ese está embarazado”, describió la adolescente que hizo todo el proceso bajo la atenta mirada de su madre, María Eugenia Heredia, quien nunca la dejó bajar los brazos cuando se frustraba y quería abandonar el certamen.

Si bien no fue tarea fácil, resultó grata para Valentina, ya que lo que más disfruta es pintar animales, personas y lugares de la naturaleza. Entre sus dibujos se destacan una mujer que hizo con acuarelas, un retrato de Freddie Mercury y John Lennon a lápiz y un caballo salvaje que corre entre prados.

“Trato de que me salgan realistas así que los hago con varias técnicas. Ahora estoy con una nueva que es el hiperrealismo, ya me lo propuse. Pero no sé si me salen bien”, dudó la joven que empezó hace un año a estudiar el Profesorado de Arte y que se guía por tutoriales de YouTube para aprender nuevos estilos. “Hay un curso sobre el hiperrealismo, sé que le gusta, pero lo cobran en dólares, así que estamos esperando para ver si lo podemos pagar”, acotó Eugenia.

Valentina sueña con convertir al dibujo en su profesión y, a través de su arte, ayudar a los animales. “Me gustaría ser una artista reconocida y hacer exposiciones para recaudar fondos y salvar las especies en peligro de extinción”, contó Valentina.

Por ahora, se conforma con participar en concursos, tales como “Mini Programadores”, el certamen de la Universidad de La Punta del que participó dos veces hasta ganar el soñado viaje a Disney y recorrer la NASA. Además es una de las ganadoras del concurso internacional de Toyota “Dream Car” y ahora compite con nueve chicos y chicas que imaginaron el auto del futuro por un viaje a Japón. El resultado se sabrá el año que viene. Mientras tanto Valentina se esfuerza en mejorar sus dibujos que le llevan horas y a veces días de trabajo.