—¿En qué medida tus libros son un reflejo o una inspiración en historias familiares?

—La historia de mi abuela Antonietta me ha inspirado en la construcción de mi nueva novela. Mi abuela, como Teresa, han vivido la época dramática de las "guerras por la tierra" en el interior de la región de Puglia, batallas más bien olvidadas por la historia oficial. Su vida y la de su hermana fueron marcadas por la muerte de su padre, asesinado por los hombres del barón del pueblo durante esas batallas. Con esta novela he querido dar voz a aquellos muertos olvidados, a las hijas y a las mujeres que se quedaron solas y obligadas a pelear con uñas y dientes para sobrevivir en una época tan hostil y difícil.

—La novela remite a una parte de la historia de Italia, ¿por qué te interesa particularmente volver hacia atrás cuando escribís?

—Soy graduada en Historia Contemporánea y mis estudios han acrecentado seguramente mi amor por la escritura que no se olvida nunca del contexto social e histórico. Lo que me apasiona desde siempre son las historias de mujeres, he estudiado a lo largo de muchos años la condición de las mujeres en la historia y ha sido inevitable que la pasión por esos estudios hallase una vía de expresión también en mi escritura y en mis novelas.

—¿Cómo se juega en tu literatura la recuperación de voces de la comunidad de un determinado momento y en especial en la sociedad italiana?

—Nací en una familia que me ha transmitido, a pesar de muchas dificultades, la importancia de la memoria. Es muy importante para mí empezar por quiénes somos y de dónde venimos para comprender a dónde queremos llegar. Los cuentos que escuchaba durante mi infancia me transmitieron el amor por las pequeñas y grandes cosas cotidianas y sembraron ganas de soñar y de cambiar mi condición social. Desde pequeña comprendí que solo a través de la cultura podía lograrlo. Para mí, memoria y emancipación van de la mano.

—¿Qué significado tiene la belleza en la sociedad que inspiró esta novela?

—Antes la belleza se veía como algo sospechoso en las pequeñas comunidades rurales muy atadas a las tradiciones populares. Las mujeres tenían que vivir en la sombra y quedarse satisfechas con papeles marginales. Caterina y Angelina en mi imaginario representan el deseo de rescatarse que ha llevado a las mujeres a emanciparse de un patrimonio arcaico y conservador.