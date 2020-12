Bajaron los casos de VIH, pero crecieron otras enfermedades

Cada 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Por eso, durante toda la semana se realizarán testeos voluntarios para la detección de la enfermedad en diferentes puntos de la provincia. En Villa Mercedes se harán en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón", en donde este año se registraron veinte nuevos casos, una cifra menor a la de años anteriores, pero notaron un aumento en otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) como gonorrea, sífilis y hepatitis B y C.

Debido a la pandemia no se organizaron exámenes masivos en espacios públicos. “Pero abrimos los horarios para hacerlos en el servicio. El ingreso es restringido y se puede hacer de lunes a viernes de 8 a 13, no es necesario ir en ayunas. Y se hace un análisis de sangre”, explicó Alejandra Cuello, la jefa del servicio de Infectología del centro de salud villamercedino.

El descenso de casos positivos puede relacionarse a que por el coronavirus se registraron menos testeos. “Hacemos los estudios serológicos a todos los pacientes internados, sean del área que sean y como este año hubo pocas hospitalizaciones programadas no tuvimos muchos análisis de este tipo. Además por el temor a la COVID-19 muchas personas postergaron controles médicos y otro factor es que algunas especializaciones no trabajaron. Nosotros en Infectología no paramos nunca, pero sí priorizamos el trabajo a la distancia, la contención del paciente a través de videollamadas y solo pedíamos que se acercaran al consultorio a quienes teníamos que colocarle alguna vacuna, inyección o hacer algún estudio impostergable”, agregó la profesional.

Sin embargo, aseguró que con el correr del tiempo esta clase de consultas y controles van tomándose como rutinarios. “Hemos notado una mejoría en este sentido, hace algunos años cuando le decíamos a un paciente 'voy a pedir un estudio de VIH' se ofendía y nos decía: '¿Cómo puede pensar que yo puedo tener sida?' Y ahora a todos los que se internan en el policlínico se les realiza la serología como programa prequirúrgico, incluso en los que se les realizan a las embarazadas. Esto es muy importante porque iniciar el tratamiento a tiempo y realizarlo correctamente hace que la persona pueda tener una vida absolutamente normal. Tenemos parejas que se denominan serodiscordantes, esto significa que uno es positivo y el otro no, y eso no les impide que cuando se toma el procedimiento de forma correcta por un lapso de tiempo prolongado puedan dejar de cuidarse y concebir un hijo, por ejemplo”, sostuvo.

En Villa Mercedes desde el 2013 no se registran bebés nacidos con VIH. Esta es una enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes y muchas otras que con una medicación diaria se puede controlar.

El virus puede contraerse de tres formas, pero la más frecuente es por relaciones sexuales sin uso de preservativo. “El contagio puede ser vaginal, anal o a través del sexo oral, estas dos últimas es fundamental remarcarlas porque no se tienen en cuenta muchas veces. Otra es por sangre en transfusiones, inyecciones o por el consumo de drogas endovenosas. Y otra de las vías de contagio es desde la mujer a su hijo en el embarazo o en la lactancia”, afirmó la jefa de Infectología.