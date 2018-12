Unas 500 personas se hicieron el test rápido de VIH

Unos quinientos puntanos se acercaron entre el viernes y sábado a realizarse los tests rápidos de VIH que el Servicio Provincial de VIH/ETS ofreció, junto a las Ong Rock & Vida y AHF Argentina, en el Paseo del Padre y la plaza Pringles con motivo de conmemorase ayer el Día Internacional de Lucha contra esta enfermedad. Lorena tiene 35 años y dos hijas. Mientras esperaba que le dieran el resultado del análisis que acaba de hacerse, contó que en sus dos embarazos se los hicieron y fueron negativos, "pero ahora que tengo tiempo pasé por la carpa y me lo hice de nuevo. Me parece una muy buena idea porque nunca está de más hacerse este control”.



Unos metros más adelante, Alexis, de 23 años, dijo que “todos los años aprovecho para hacerme este análisis justo para esta fecha, que es cuando los encuentro en la calle. Hoy me tocó venir al centro y como terminé antes pasé. Me parece que todos deberíamos hacerlo porque es un beneficio confirmar en diez minutos si tenés o no el virus en tu cuerpo”. Y lamentó que “los jóvenes hoy no se cuidan. Lo sé porque hablo con muchos de mis amigos y no puedo creer que todavía les cueste usar el preservativo”.



Relajado estaba Gonzalo, que con 20 años, también se acercó a la carpa donde personal del Servicio Provincial de VIH/ETS repartía folletos explicativos sobre la enfermedad y preservativos de manera gratuita. “Me parece espectacular que todos podamos saber en diez minutos si tenemos el virus del Sida”.



Juan Millán, jefe del Servicio Provincial, indicó que “concretamos cerca de 24 mil test rápidos en toda la provincia. Y la verdad es que cada vez la gente se acerca más a hacerse los controles porque el hecho de tener el resultado en apenas diez minutos te motiva a concretarlo. Además el análisis es muy sencillo, porque requiere solo de una gotita de sangre de un dedo que luego se apoya sobre un dispositivo especial y listo”. Y explicó que “la mayoría no se acerca a un hospital o una clínica a pedir específicamente un análisis de VIH. Por eso esta estrategia brinda mucho más acceso y nos da la posibilidad que todos puedan hacerse el test”.



Respecto de las edades de los interesados, contó que “son variadas según en el lugar y el horario en que lo hagamos: cerca del mediodía se junta mucha gente que viene al centro a hacer compras y mientras espera para volver a casa, se lo realiza. Y por la tarde, cuando los más jóvenes se juntan, la mayoría pasa y se hace el análisis”.



También contó que la gente mayor “se lo realiza por curiosidad, porque a lo mejor nunca se lo hizo o porque tal vez en la época que eran jóvenes esta posibilidad no la tenían. Y se enganchan porque el resultado es rápido”. El médico detalló que “ahora ya no se vive como un drama o un tabú el hecho de hacerse el análisis. Creo que con acciones como esta hemos logrado que se haya sociabilizado y está bien hacerlo de esta manera”.



Ante un caso que de positivo, Millán explicó que “es un poco más difícil dar la noticia porque estamos en un ámbito público. Pero a todas las personas se les entrega el resultado de manera personal y alejado de la carpa donde tomamos las muestras.



Y en ese caso hay que confirmarlo con otro de mayor complejidad en el Hospital San Luis o en el de Villa Mercedes”. Aclaró que este test “no hace diagnóstico, pero sí nos alerta cuando estamos frente a un organismo que puede estar dando un valor que hay que reconfirmar. Después de cumplir con este segundo estudio, si dio positivo, acompañamos a esa persona para que ingrese en el circuito del sistema de salud porque tiene que asistir a un médico infectólogo que lo evalúe y lo ponga en tratamiento”.