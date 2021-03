Vacunarán a pacientes con VIH y personas que esperan trasplantes

San Luis no detiene la marcha del plan de vacunación y esta vez amplía el segmento de la población que podrá recibir la dosis. Además de inocular a los adultos mayores, a las personas con factores de riesgo, a los docentes, al personal de salud y de seguridad, y a los pacientes con obesidad y trasplantados, ahora incorporarán en la lista de prioridades a quienes padecen VIH, a quienes sufren asma y a quienes están en lista de espera para recibir trasplantes.

Tenemos una logística muy bien armada para que a medida que lleguen las vacunas, el personal pueda aplicarlas". Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud.

Según explicó la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, en la capital puntana se destina la Sputnik V, de laboratorios rusos, para los mayores de 80 años. En el caso de Sinopharm, vacuna desarrollada en Pekín, China, seguirán con la aplicación en docentes y menores de 60 años con patologías de base. "La vacuna no implica que los pacientes no se vuelvan a contagiar, sino que reducirán el riesgo ante la enfermedad", aseguró.

Subrayó que la Provincia mantiene un buen ritmo de trabajo (Ver "Dosis aplicadas"). Afirmó que la Nación envía una cantidad de remesas que se relaciona porcentualmente a los habitantes de cada jurisdicción, es decir, en San Luis se distribuye alrededor del 1% de las vacunas. Por eso, remarcan que es muy importante que quienes están interesados en inscribirse como voluntarios acrediten su domicilio en la provincia.

"Si no vacunamos más rápido es porque citamos a la gente y en algunos casos no asiste. Hay varias personas a quienes debemos notificar en más de una oportunidad. Tenemos una logística muy bien armada para que, a medida que lleguen las vacunas, el personal pueda colocar los fármacos", expresó.

Si bien los datos varían constantemente, se sabe que hay algunos centros de salud donde se reciben entre 40 y 100 personas por hora; todo depende de la jornada y el hospital. Para graficar, cuando se desarrollan operativos para los adultos mayores, los números se transforman porque los pacientes vienen acompañados, o caminan despacio, entre otros factores. Además, cuando se trata de la primera dosis de la Sputnik V, por ejemplo, los pacientes tienen que esperar unos minutos por posibles reacciones adversas. Todas estas circunstancias influyen en la cantidad de dosis aplicadas diariamente.

"El primer envío de la vacuna rusa que llegó a la provincia contenía ampollas que alcanzaban para 5 personas. Si no había 5 pacientes que la recibieran no se abrían, para no perjudicar la temperatura del fármaco. Luego enviaron vacunas monodosis, es decir, cada ampolla servía para vacunar a un paciente, lo que agilizó la logística. La Sinopharm se conserva en un paquete monodosis y la Covishield trae 10 dosis por frasco. Tanto en Covishield como en Sputnik V puede ocurrir que tengan contenido de más, eso explica que algunas cifras de las aplicaciones llegan a superar la cantidad de ampollas recibidas. No significa que se recolecta material sobrante de cada frasco, sino que hay recipientes que poseen cantidades que alcanzan para una persona más", detalló.

Ayer llegaron 4.200 nuevas dosis del primer componente de la vacuna rusa. Unas 1.800 se depositaron en el Hospital San Luis, 1.800 en el Policlínico "Juan Domingo Perón", de Villa Mercedes, y 600 en el Hospital "Madre Catalina Rodríguez", de la Villa de Merlo. A la brevedad continuarán su aplicación.

Inscripción

La funcionaria remarcó que las tareas de vacunación podrían ir más rápido si todos los inscriptos asistieran a sus turnos. Dijo que hay algunas personas que son notificadas mediante mensaje de texto, pero no acuden al primer llamado. Esto implica una vacuna más que no se coloca. Por eso, instó a los voluntarios a estar atentos a los mensajes de texto, forma en la que se comunican los turnos.

Al momento, el registro de personas que desean recibir la vacuna acumula más de 110 mil voluntarios. Quienes no se anotaron hasta el momento pueden hacerlo en la web www.vacunacioncovid.sanluis.edu.ar, o pueden llamar al 911 y al teléfono de la Autopista de la Información, 4452000.