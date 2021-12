En San Luis, por cada mujer con VIH hay 2 varones con el virus

Como cada 1º de diciembre, en el Día Mundial de Lucha Contra el SIDA, el gobierno nacional publica el boletín anual "Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina", del cual se desprenden las estadísticas más actualizadas sobre la enfermedad. El jefe del Servicio VIH del Ministerio de Salud provincial, Juan Millán, detalló a El Diario que el informe arrojó que un 1% del total de los casos en Argentina fue detectado en la provincia: 1.400 de 140.000. Sin embargo, un dato preocupante surgió para el funcionario: de cada mujer diagnosticada con el virus hay dos varones con VIH, una tendencia que se replica en la provincia.

"Los hombres se infectan hasta dos veces más que las mujeres, eso es algo para tomar en cuenta y replantear qué les pasa a los varones con los sistemas de salud, por qué no se hacen controles más seguido y por qué no usan el profiláctico", apuntó el funcionario.

Otros datos a tener en cuenta son que un 67% de los pacientes se atiende en el sistema público de salud, que en el 98% de los casos el virus se transmite por vía sexual y que las edades de los infectados van de los 14 a los 28 años, los de mayor actividad sexual.

"Uno desde el sistema de salud y los medios de comunicación y educación puede difundir, pero en definitiva quien se tiene que poner el preservativo es la persona y hay que seguir sensibilizando", remarcó Millán.

Para el jefe del servicio, la no utilización del preservativo se debe incluso a razones "culturales". "Muchas veces los varones se creen muy sanos y que el tema de la salud es solamente para las mujeres, y por ocasiones de embarazo, para cuidar de su salud sexual", argumentó. "También hay mitos que derribar respecto al uso del preservativo; hay muchos varones que piensan que usar preservativo no es de macho o se siente menos, pero esto no es así, con un preservativo la sensibilidad es la misma", agregó.

"Es la única barrera que nos va a proteger, es una herramienta que tenemos que empezar a inculcar, que nuestros adolescentes lo internalicen, porque de no usarlo se exponen no solamente al VIH, sino a otros tipos de enfermedades de transmisión sexual", dijo.

La pandemia de coronavirus y las medidas de restricción a la circulación provocaron que los testeos para detectar VIH se vieran disminuidos. Con la reapertura de las actividades y la mejor situación epidemiológica, de a poco los puntanos se animan a hacerse nuevos test.

"Más allá de tener diagnósticos más seguido en el último tiempo, a esta altura del año el total de diagnósticos no ha superado a los que teníamos el año pasado, con lo cual podemos decir que la epidemia a nivel local, al igual que en Argentina, está estabilizada", aclaró el funcionario.

Si bien en sus primeros años el VIH y su etapa más avanzada en la infección, conocida como Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), dejaron en el saber popular el estigma de una enfermedad incurable y letal, Millán recordó que en los últimos años, los nuevos tratamientos permiten que la persona atraviese la enfermedad con una carga viral bajísima, sin posibilidad de infectar a terceros y con una mejor calidad de vida. "La epidemia está controlada gracias a la eficacia de los tratamientos de las personas que tienen VIH: si lo hacen correctamente no infectan, la cadena de transmisión se va trabando y cada vez hay menos casos", resumió.

En los próximos días, el Ministerio de Salud realizará testeos masivos, inaugurará Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT) y hará un encuentro provincial de la temática. El cronograma puede revisarse en las redes sociales del ministerio o del Programa de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva (Programa Saseyre).