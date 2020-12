Darío Rosa, un apasionado por descubrir los misterios del espacio

Darío Rosa tiene casi 60 años y descubrió su pasión a los 15. En plena adolescencia supo que quería saber más sobre lo que ocurría en el cosmos. Desde entonces se convirtió en un aficionado de la astronomía. Construyó sus propios telescopios y también dio talleres para compartir sus conocimientos con grandes y chicos. Además, es modelista y realiza creaciones con materiales reciclados. Hace unos días, una escuela pudo seguir de cerca el eclipse solar gracias a sus equipos y planean seguir trabajando en conjunto.

Rosa recuerda aquel momento que lo marcó para siempre y lo cuenta con mucho fervor. Y es que Graciano, un amigo de la secundaria, lo introdujo a un mundo del que no se iba a alejar jamás. "Íbamos al Colegio Nacional, él tenía 17 años y yo 15, estaba en último año. Le gustaba la astronomía y le solían prestar el telescopio de la institución. Un día me invitó a ver el cielo y fue fabuloso. Era la primera vez que veía algo así; pudimos ver Júpiter y la Luna, entre otras cosas. Yo quedé muy entusiasmado, entonces lo primero que quise hacer fue poder armar mi propio telescopio".

Ese impulso no lo dejó estar quieto. Un Darío adolescente hizo todo lo posible para poder tener sus propios artefactos ópticos. "En ese momento no había internet, era el '78, entonces lo convencí a mi papá luego de ver unas revistas en las que había un aviso de un hombre que vendía elementos de este tipo y los enviaba por correo. Pedí precios y me pude comprar algunas partes para armar uno. Me acuerdo que el primero era uno muy pequeño, de unos 30 centímetros, y alcancé a ver los cráteres de la Luna. El año siguiente me embalé, participé de la feria de ciencias y de ahí ya no hubo vuelta atrás".

Comenzó a estudiar y a instruirse en todo lo relacionado a la astronomía. Lamentablemente, unos años después —por algunos inconvenientes— tuvo que vender las creaciones que había producido con tanta dedicación. Pero hace unos cuatro años decidió volver a armar su equipamiento. Actualmente tiene dos telescopios que le permiten observar diferentes sucesos y fenómenos. Con uno de ellos pudo acompañar a la Escuela Generativa Ecológica Ambiental "GEA" para transmitir el eclipse solar que ocurrió el 14 de diciembre.

¿Qué ocurre en el espacio? Su pasión por conocer sobre los astros y el cosmos nació en la adolescencia. Foto: Juan Andrés Galli.

"Decidí construir un equipo didáctico que está compuesto por dos telescopios, uno grande para poder observar el cielo profundo y uno más chico, que es el que utilicé en la escuela. El de mayor tamaño te permite hacer una observación más amplia como las nebulosas, las galaxias y los cometas. En cambio el más pequeño es para observar la Luna, los planetas. Ese es mi caballito de batalla porque lo puedo transportar", señaló.

Además de los aparatos para ver el espacio, crea objetos con materiales reciclados, siempre con el fin de enseñar. "Esa pasión por construir cosas y artefactos extraños me llevó a hacer artesanías con residuos tecnológicos. Es decir, abro las computadoras e impresoras y saco todo lo que sea útil: motores, cables, circuito, etcétera, y utilizo eso para producirlos. Construyo aparatos cinéticos porque tienen movimiento y responden a un fenómeno físico, y están buenos para que los chicos aprendan", comentó.

Y es que para Darío transmitir sus conocimientos es uno de sus motores. "Hace un tiempo di talleres en Casa de la Cultura. Estoy convencido de que hay que compartirlo. Yo tengo una materia pendiente, que es la docencia. Lamentablemente no pude estudiar para ejercer, pero me encanta enseñar. Los niños realmente se interesan en el tema y hasta la gente grande. Tengo alumnos de los cursos con quienes todavía sigo en contacto y siempre nos contamos si tenemos algún descubrimiento nuevo", dijo. Para Rosa, su pasión por la astronomía es una fuente inagotable y espera poder continuar con más proyectos relacionados a la ciencia.

"A mí, lo que más me atrapó y lo que atrae a todas las personas que son astroaficionadas es el misterio del espacio. Lo más interesante es que incluso para los mismos astrónomos profesionales nunca está todo dicho. Por más que la tecnología haya alcanzado grandes avances, sabemos muy poco del espacio. Siempre hay algo atrapante", reflexionó.