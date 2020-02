Los choferes de Transpuntano paran este lunes y martes

Este lunes los empleados y el gremio de la UTA decidieron implementar asambleas para reclamar que les deben un 4,3%. El gerente de Transpuntano, Claudio Grippo, dijo que aún no pueden depositar los fondos porque la medida no está homologada.

Los choferes de Transpuntano decidieron parar los colectivos del servicio urbano de pasajeros este lunes desde las 18, hasta las 20, porque según afirmó Lucio Orozco, delegado gremial de UTA San Luis, aún les deben parte del sueldo. “En diciembre acordamos las paritarias con la empresa. El jueves, cuando depositaron los haberes, no habían incluido un 4,3%”, especificó Lucero. En respuesta al reclamo Claudio Grippo, el gerente de la empresa, especificó que las actas aún no están homologadas.

Orozco dijo que en total debían percibir un aumento del 18,3%. A su vez, afirmó que este martes continuará la medida de fuerza, de 9 a 12 y de 18 a 20. “También queremos que trabajen en el estado de las unidades, a algunas les falta mantenimiento. Si no hay solución seguiremos con los paros”, afirmó.

Además, Grippo, gerente de Transpuntano, brindó detalles a la prensa sobre las negociaciones con UTA para regularizar los pagos de los sueldos. "Pagamos un 14,3% desde el inicio de la gestión. Lo que nos reclaman es un 4% adicional de un acta que se emitió el 23 de enero, que aún no está homologada, no podemos pagar un aumento si no se respeta ese trámite. Le manifestamos al gremio cómo son los procedimientos y tenemos una nueva cita el 12 de febrero", dijo Grippo y agregó que la medida tomada por los empleados lo sorprende.

"Estamos haciendo un trabajo incansable. Pagamos el primer aumento, vacaciones anticipadas para que cuando salgan tengan dinero, estamos arreglando unidades. Hoy nos encontramos que no sabemos si es un desconocimiento por parte del gremio. Fuimos al Ministerio de Transporte para saber si hubo alguna resolución, pero que hay que esperar al miércoles, que ya están citadas las partes para poder resolver esta cuestión, en la que se plantea el 18,3%. Ya pagamos el 14% tenemos que esperar homologación. Se les comunicó que cuando esté se liquida y se paga, dentro del marco que corresponde como le prometimos al intendente", concluyó.

