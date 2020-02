Buscan actualizar la legislación sobre discapacidad en la capital

En épocas de reivindicación, en que las viejas demandas traspasaron el sombrío depósito del mutismo social, el derecho a la inclusión es una voz que parece resonar cada vez más fuerte. Al menos así se comenzó a manifestar en el Concejo Deliberante capitalino, donde buscan actualizar la legislación sobre discapacidad. Ayer, en un nuevo encuentro para la conformación de un consejo municipal, asociaciones, organizaciones, instituciones y autoconvocados continuaron con las tareas para la concreción de un proyecto de ordenanza para transformar a San Luis en una ciudad inclusiva.

De la reunión participaron integrantes del bloque peronista, que propuso destacar en el ciclo que empieza el tema de la inclusión, a través de la concejal Daniela Serrano. También fueron funcionarios del gobierno provincial del Área de Discapacidad, con quienes planean trabajar en forma conjunta en futuras acciones.

"La idea es lograr una ordenanza antes de fin de año para la creación del Consejo Municipal de Discapacidad, que va a tener como principal meta trabajar en políticas públicas con perspectiva de discapacidad, con el involucramiento del Concejo Deliberante y la Municipalidad, como también todas las organizaciones e instituciones que quieran sumarse a este desafío", explicó Serrano al término del encuentro.

Además, la edil dijo que las demandas receptadas de la comunidad de personas que padecen algún tipo de discapacidad (desde motora hasta visual y auditiva, entre otras), están relacionadas principalmente a la falta de inversión en la infraestructura de la ciudad y en el servicio público de transporte, donde la adaptación para sillas de ruedas es prácticamente nula.

"También hubo planteos más generales referidos a las posibilidades laborales y de acceso a derechos básicos", sostuvo.

Los encuentros en el patio del Concejo Deliberante continuarán todos los viernes a las 10 para seguir con el debate y la presentación de propuestas, en vistas a la constitución del Consejo Municipal de Discapacidad que —según indicó Serrano— será presentado ante el cuerpo deliberativo el mes que viene, durante el inicio de las sesiones ordinarias.

Su compañera de bloque, Johana Sosa, agregó que la idea será crear una normativa que sirva como una herramienta legal "para que el Municipio beneficie a las personas con discapacidad y resolver la falta de adaptación de la ciudad", como también de las oficinas públicas para la realización de trámites burocráticos.

Entre los participantes autoconvocados estuvo Ramiro Suárez, un joven de 28 años que hace ocho se moviliza en silla de ruedas y habla con dificultad debido a una seria lesión lumbar.

"No hay accesibilidad porque no hay rampas suficientes en las esquinas y tampoco hay controles para que los vehículos no se estacionen sobre ellas. El único espacio en el que podemos circular sin inconvenientes es por la peatonal, porque el resto de la ciudad es intransitable en nuestra situación y también para los padres y las madres que llevan a sus bebés en los cochecitos", señaló el joven.