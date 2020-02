Dermechkoff: "El guardapolvo seguirá vigente en las escuelas"

El ministro de Educación dijo que buscan proteger a los alumnos de menos recursos.

El gobierno provincial difundió una circular que implica un cambio histórico y cultural para el sistema educativo puntano: para el próximo ciclo lectivo, que comenzará el 2 de marzo, no será obligatorio ni tampoco podrá exigirse el uniforme en los establecimientos públicos, una medida cuyo único espíritu es brindar una ayuda a las familias en tiempos de crisis económica. El ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, igual aclaró que el guardapolvo continuará como una prenda distintiva e identificatoria del nivel primario. "Seguirá estando vigente en las escuelas en las que estaba", aseguró.

"Lo que quiero aclarar, y que la circular no lo dice, es que el guardapolvo es universal en la primaria. Sigue, es histórico, siempre va a ser el guardapolvo blanco", afirmó Dermechkoff, quien agregó: "Con todo esto se busca que, si un alumno no puede ir con guardapolvo, que no se lo reprima por esa situación".

El ministro de Educación subrayó que la medida no supone, ni mucho menos debe conducir, a una abolición inmediata y generalizada de los uniformes en los colegios públicos provinciales, sino que apunta exclusivamente a resguardar a los chicos y a las familias de menores recursos. "Las escuelas siguen teniendo lo que tenían, pero a las alumnas y alumnos que no pueden comprar los uniformes o jumpers se los tiene que dejar ingresar a la escuela. Después veremos quiénes son los que no pueden y la manera de poder ayudarlos, algo que la mayoría de las escuelas hace", señaló.

La circular, fechada el 21 de febrero de 2020 y dirigida a las autoridades de las seis regiones educativas, expresa que "en ningún caso" la asistencia a clases sin alguna de las prendas o elementos anteriormente exigidos podrá constituirse en un motivo que justifique un llamado de atención o que permita la aplicación de una sanción al alumno.

El Ministerio de Educación de San Luis no comunicó cifras sobre la cantidad de colegios estatales en la provincia que exigieron uniformes hasta el último ciclo lectivo, pero subrayaron que este era un requerimiento común y que incluso habían detectado casos en los que algunas autoridades no dejaron ingresar a estudiantes porque no estaban vestidos como se esperaba.

Además, indicaron que han recibido reclamos de varios tutores por el elevado costo que implica acatar estas obligaciones, que no están vinculadas al rendimiento académico ni tampoco a las normas de conducta. "Llamaron padres que tienen cuatro hijos a los que les exigían uniformes en escuelas públicas que valían 4.700 pesos", aseveró Dermechkoff, y dijo que la experiencia indica que a muchas familias puntanas se les complica poder adecuarse a esta exigencia.

La jefa del Programa Educación del Gobierno de San Luis, Sandra Solivellas, había indicado a El Diario de la República que la circular refleja que "vivimos tiempos difíciles" y que lo que se intenta evitar es que los estudiantes abandonen o no puedan seguir con sus estudios por no poder vestir con la ropa que identifica a una determinada institución educativa.

Otro punto que busca erradicar de cuajo la disposición adoptada por el Estado puntano es que algunos directores o maestros orienten la adquisición de algún tipo de ropa particular en beneficio de un privado. "Estamos en contra de que el director decida las marcas o los logos comprados en determinados lugares. Los papás son libres de adquirir las remeras donde ellos puedan. Si le ponen el logo que lo compren donde puedan y con la remera que ellos tengan", afirmó Dermechkoff.

"Buscamos que todos puedan ir a la escuela, en la medida en que puedan, más en la situación económica que atravesamos en el país. Hay muchas veces que hay gente que no tiene qué comer y no puede comprar uniformes", manifestó.