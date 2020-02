El temerario camino de una banda valiente

A la soledad, a las arañas o la oscuridad. Las personas conviven con el miedo como una sensación más del cuerpo que eriza la piel y acelera el corazón. Javier Páez y su grupo de amigos músicos decidieron tomar ese sentimiento tenebroso y mezclarlo con su fascinación por el mundo de la literatura, el cine y el cómic del terror, para así crear las historias y personajes que quedaron plasmadas en las canciones de Los Miedos, el grupo de rock que se presentará hoy a la medianoche en Barmone. La banda estará acompañada por Tenazas.

Javier es de Tilisarao, pero decidió dejar su pueblo hace 20 años para estudiar una carrera universitaria en Villa María. "Comencé con Producción e Imagen, pero me di cuenta a tiempo que no era lo mío. Cuando dejé de estudiar pensé que debía buscar algo relacionado con una de mis grandes pasiones: la literatura. Terminé recibido de profesor de Letras y en el medio formé la banda con un grupo de amigos que se sumaron. En ese trajín me di el lujo de mezclar dos cosas que me encantan, las letras y la música. Con esa premisa compuse la mayoría de las canciones que conforman los dos discos de Los Miedos, expresó Javier quien es el vocalista de la banda.

Por más que el joven se considere un cordobés más (se le nota en su tonada la cantidad de años que lleva vividos en Villa María) regresar a San Luis a tocar es una excusa para volver a la tierra que para él tiene olor a infancia y recuerdos.

"Volver a la ciudad es una maravilla porque nos sentimos rodeados de amigos y familia que nos hacen el aguante en cada presentación. Siempre nos presentamos con nuestro mejor repertorio íntegramente compuesto por canciones nuestras", agregó Páez que llega acompañado por Alexis Galfre, Juan Daghero y Luciano Morresi.

Además, dos presentaciones importantes de Los Miedos ocurrieron en San Luis. "Estuvimos en una de las últimas noches de Panacea junto con Ego Proxy y también en la histórica presentación de Marky Ramone en el 2018, donde recibimos un calor hermoso del público, que nos recibió de la mejor manera", recordó Javier.

El nombre de su banda reúne el sentimiento atemorizante de cualquier ser humano y eso es lo que desean plasmar Javier y sus amigos. "Todos tenemos algún tipo de miedo. Quizás lo demostramos más o lo ocultamos, pero todos tenemos uno. Además mezclamos nuestra fascinación por el mundo del terror, que no es menor a la hora de componer", explicó.

En el show de hoy, la banda presentará su repertorio de siempre y adelantará canciones que formarán parte del nuevo disco que saldrá este año.

"Somos muy distintos entre los cuatro y es por eso que no nos quedamos con un solo género musical. Hacemos punk, pero también grunge y con el tiempo nos dimos cuenta que marcamos nuestro propio estilo", agregó el vocalista que mecha la literatura en su grupo de rock.

"Las canciones en uno de los discos vienen acompañadas por un relato que interioriza al oyente en una historia musical", agregó.

DÍA:

Hoy

HORA:

23

LUGAR:

Barmone, avenida Lafinur 950

ENTRADA:

100