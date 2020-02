Un desafío en el inicio de la vida adulta

La transición de muchos estudiantes universitarios, que pasan de golpe de las comodidades "automáticas" que tenían en casa a la necesidad de ingeniárselas con recursos que siempre son limitados, no resulta una tarea sencilla. Pagar la luz antes que se venza, pensar qué cocinar y en cuánto gastar, conocer los recorridos de una nueva ciudad y, en algunos casos, comenzar a ponerse el despertador para llegar a tiempo a las clases matutinas, son algunos de los desafíos que se presentan. Algunos de los jóvenes que transitan esta etapa hablaron con El Diario para contar la experiencia en esta etapa clave de la vida.

Interminables horas de estudio con mate. Los días pasan entre letras y fórmulas con fotocopias que en ocasiones se vuelven indescifrables y de difícil lectura. En ese hermoso caos no hay nadie para asistirlos en el resto de las tareas domésticas. En el mejor de los casos, comparten el espacio y por ende esas labores. Pero para otros solo es posible arreglárselas uno mismo.

Candela Estevez, que estudia para el ingreso a medicina en la ciudad de Córdoba, reconoce que los comienzos de esta nueva etapa no son simples. Todo es nuevo. "Hace un mes que estoy sola y me cuesta administrarme porque es mi primera experiencia. Para comer hago compras diarias. Cuando curso compro comida hecha y el resto de las veces trato de cocinarme. No gasto más de 300 pesos por día", contó sobre algunas de las estrategias que usa. Para trasladarse, camina. Para ir a la universidad y a casa de sus amigas se mueve en un radio de pocas cuadras del distrito de Nueva Córdoba, por lo que no gasta los 32 pesos que cuesta el boleto del colectivo urbano.

Facundo Cabrera estudia la licenciatura en Comunicación Social en Río Cuarto. Contó que viaja en colectivo, pero que utiliza el beneficio del Boleto Gratuito que ofrece esa ciudad. Para comer cuenta con el comedor universitario. "Cada menú cuesta treinta pesos por comida. A pesar de que tengo dos boletos gratis por día, como juego al fútbol a veces pago 28 pesos por cada colectivo que uso", detalló.

Lavar la ropa puede ser otro gasto extra si no tienen lavarropas. Otros cuentan con la posibilidad de que sus padres le provean el equipamiento. Candela contó que con sus compañeras de departamento se reparten las tareas como la de cocinar, lavar los platos y poner la mesa. "La que puede pone la ropa a lavar. Lo único que está establecido como regla es que los domingos se hace limpieza general. Cuando me fui a vivir sola yo tenía nociones en la cocina y también ayudaba a limpiar en la casa de mis padres", explicó sobre su experiencia.