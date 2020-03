Tamayo confirmó obras estratégicas para la ciudad

Señaló que construirán una autovía sobre la ruta 147 y que se edificará una nueva planta potabilizadora.

El intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, abrió las sesiones de este año del Concejo Deliberante y brindó un mensaje en el que resaltó la confirmación de obras muy relevantes para la infraestructura de la capital provincial, como la autovía sobre la traza de la ruta 147 y la creación de una nueva planta potabilizadora. Además señaló que el Boleto Estudiantil Gratuito estará destinado a los que asisten a establecimientos públicos y anticipó que en los próximos días enviará el proyecto de presupuesto al Legislativo municipal.

Herencia recibida y presupuesto:

En el inicio de las sesiones Legislativas municipales, el intendente recordó la herencia recibida: “Encontramos un Municipio totalmente devastado”. Aseguró que las finanzas tenían los números en rojo y había cuentas embargadas. Explicó que hasta el día de su asunción, el 19 de diciembre, había 2.360 empleados, cuando la anterior gestión de Enrique Ponce había presupuestado por 1.992 trabajadores, incorporados en los últimos dos meses. “Vamos a hacer un esfuerzo para mantener el plantel”, afirmó.

El jefe comunal anticipó que “en los próximos días” enviará el nuevo presupuesto municipal al Concejo Deliberante (su monto llegará a los 2.300 millones de pesos) y recalcó que en su confección primó la responsabilidad. “Mi equipo viene de una administración exitosa. Los presupuestos no se hacen de un día para el otro”, advirtió.

Además dijo que van a lanzar un sistema de microcréditos para los trabajadores, que podrán adquirir insumos y herramientas para iniciar emprendimientos.

Autovía y planta potabilizadora:

En su discurso en el Concejo Deliberante, el intendente también habló sobe un proyecto muy anhelado por los puntanos, como es la construcción de una autovía sobre la traza de la ruta 147. “Esta obra será una realidad y marcará un antes y un después para la cuidad de San Luis. Se están haciendo distintos cálculos porque es un proyecto millonario en el que necesitamos el apoyo de la Provincia y la Nación. Si la hiciéramos solos superaría nuestro presupuesto municipal”, afirmó.

El intendente anticipó también que han comenzado los estudios técnicos para la construcción de una nueva planta potabilizadora. Aseguró que esto permitirá solucionar los problemas de escasez de suministro que padecen en particular las zonas norte y este de la capital provincial, y de esta forma garantizar a futuro un crecimiento urbano sustentable.

“La ciudad ha experimentado en los últimos cuarenta años un incremento demográfico muy importante, lo que se traduce en una mayor demanda de agua. Eso provoca que en el verano las plantas de la Aguada I, Aguada II y Puente Blanco no den abasto”, dijo.

Transpuntano:

Tamayo dijo que la deuda de Transpuntano ha sido cancelada. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para mantener el plantel de trabajadores. La empresa logro ponerse al día con los pagos adeudados de la gestión anteriores. Se optimizó con el consumo y la adquisición de combustible”, afirmó.

Boleto Estudiantil Gratuito:

Tamayo confirmó que la Comuna tiene un proyecto cerrado en relación al Boleto Estudiantil Gratuito, que presentó esta mañana en el Concejo Deliberante. “No podemos emparchar los problemas de deudas con más deudas. Hay que tomar una decisión política. El Boleto Estudiantil Gratuito estará destinado a los estudiantes de todos los niveles de los establecimientos públicos y fue elaborado con los concejales del Partido Justicialista”, afirmó y resaltó:”Tenemos que trabajar en la gratuidad de los que realmente lo necesitan”.

Residuos y Zoonosis:

La Comuna dijo que sigue la intención de mejorar la recolección de basura y anticipó que habrá más controles en la vía pública. “Le pedimos a los vecinos que nos ayuden para poder embellecer la ciudad. Sería muy bueno que conformemos todos este equipo municipal”, instó.

Además señaló que lanzarán una campaña nueva de recolección de basura sólida, diferenciada por tipos. “Queremos sumar puntos verdes y crear una ordenanza para prohibir el uso de bolsa plástica de un solo uso”, manifestó.

En Zoonosis faltaba personal y había problemas edilicios. Por eso hay un nuevo jefe veterinario y más trabajadores. Habrá más castraciones y realizarán campañas en las escuelas. Habilitarán un quirófano en calle Pringles.

Granja La Amalia:

“Uno de los puntos sensibles es la Granja La Amalia. En la gestión anterior hubo desvíos de fondos a personas con domicilio en otras ciudades e, inclusive, en el exterior. El convenio era perjudicial para el adjudicatario. Estamos trabajando muy transparentemente, este problema viene desde 2012”, informó sobre las reuniones mantenidas con los representantes de esos lotes. “No hay que mentirle a la ciudad, a la provincia o a la Nación”, aseguró.

Otras definiciones y un pedido:

En relación al supermercado municipal, Tamayo aclaró que mantendrán las “cosas que se hicieron bien y modificaremos las que se hicieron mal”. Dijo que encontraron de la gestión anterior una deuda que superaba los 3 millones de pesos a proveedores y de 5 millones a la AFIP.

Tamayo además anticipó que cambiarán el proyecto de inversiones porque no condicen con la realidad. “En los próximos días enviaremos la nueva normativa”, dijo.

Con respecto a la perspectiva de género, sostuvo que se desarrollarán un protocolo para el personal municipal que sufre violencia o acoso, para proteger a la mujer que sufre violencia y para plegarse a la Ley Micaela.

Tamayo pidió a la prensa opositora que no desinforme a los ciudadanos y se conmovió hasta las lágrimas cuando recordó que en la campaña fue tratado de “kiosquero” y de no haber pasado por la secundaria ni la universidad”. “Soy la prueba de que esas personas pueden estar acá”, incentivó a una esperanza para cada ciudadano.

“Tengo la ansiedad de solucionar todo ya pero todo lleva su tiempo. Hay que pensar, estudiar y ejecutar. Todo lo que hacemos es para el bien de la ciudad. Trabajamos día a día. Soy la misma persona que conocieron y que me vieron en la calle. En la campaña me decía que la gente está cansada de los políticos. Nosotros tenemos que cambiar esa historia, no podemos mentirle a la gente”, cerró.