Aislamiento social, preventivo y obligatorio: algunas preguntas y respuestas

- ¿Quién controla que la cuarentena se cumpla?

La Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales controlarán el cumplimiento del aislamiento.

-Mi padre/madre necesita recibir asistencia en su domicilio, ¿será posible en este nuevo contexto?

Sí, las personas que deban asistir a otras con discapacidad y familiares que necesitan brindar asistencia a mayores, niños, niñas y adolescentes quedarán exceptuadas de la norma.

- ¿Los bancos están abiertos?

No habrá atención presencial durante la cuarentena. Lo que sí se garantiza es la recarga diaria de los cajeros automáticos. Las operaciones bancarias se realizarán de manera online.

- Soy jubilado, ¿cómo puedo cobrar la jubilación?

Los jubilados que necesiten acceder a su dinero podrán hacerlo a través del cajero automático.

- ¿Se puede ir al supermercado?

Sí. Tanto los mercados de barrio como los supermercados y los hipermercados están abiertos y garantizan la oferta de productos habituales, aunque con recaudos.

- Tengo un comercio vinculado a la provisión de alimentos/tareas de seguridad, ¿cómo lo demuestro frente a la Policía?

Es importante que las empresas extiendan un certificado a los trabajadores. Lo que prima es la responsabilidad social: que nadie mienta.

- Soy parte de los trabajadores de servicios y actividades declaradas “ esenciales” en la emergencia, ¿puedo ir a trabajar en transporte público?

Sí. Podrás viajar (sentado) en las unidades que circulan para tales fines.

- ¿Puedo andar en bicicleta?

Si estás contemplado dentro del grupo de trabajadores de servicios esenciales y la utilizás para trasladarte a cumplirlo, sí.

- ¿Se puede ir al gimnasio?

No.

- ¿Se puede cargar nafta?

Si estás contemplado dentro del grupo de trabajadores de servicios esenciales y utilizás el auto para trasladarte, sí.

- ¿Puedo pedir delivery?

Sí, el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad se continuará realizando.

- ¿Debo sacar la basura?

Sí. La recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos estará garantizada.

- ¿Puedo sacar a pasear al perro?

Sí.

- ¿Puedo llevar la ropa a lavar?

Sí.

- Tengo una quinta o casa de campo, ¿puedo ir a pasar la cuarentena allí?

No. La medida exige quedarse donde estamos para evitar la propagación del virus.

- Soy taxista/remisero, ¿puedo trabajar?

Sí. Taxis y remises funcionarán normalmente. Los pasajeros deberán viajar en el asiento de atrás. No se podrá ocupar el asiento del acompañante, para permitir la distancia entre los ocupantes del vehículo y minimizar los riesgos de contagio.

- ¿Se puede salir a correr por el barrio?

No. Es una actividad no justificada y que no forma parte de las salidas a la calle que contempla el decreto.

- ¿Está permitido ir a un bar o restaurante?

No. Las reuniones sociales no están permitidas en lugares públicos y se desaconseja que se hagan en casas particulares.

