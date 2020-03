Aplazaron los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021 por el Covid-19

El anuncio lo realizó el primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien confirmó que tras pedir al Comité Olímpico Internacional (COI) el aplazamiento por un año de los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían comenzar el 24 de julio, el máximo organismo olímpico aceptó en un "ciento por ciento” postergar hasta el 2021 el encuentro deportivo internacional.

La confirmación a nivel mundial llegó a través del Twitter del gobierno japonés: “Después de sus conversaciones telefónicas con el presidente del COI, Thomas Bach, el primer ministro Abe habló con la prensa y explicó que acordaron que los Juegos Olímpicos de Tokio no se cancelarían y se celebrarán en el verano de 2021.”

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R