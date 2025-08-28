“Me dispararon dos veces y por un milagro no salí herido”

El pasado martes, a las 23:15, a Brian Mayore le robaron una motocicleta prácticamente nueva a poca distancia del centro de la ciudad de San Luis, en una zona que se ha vuelto muy peligrosa por el incremento de hechos de inseguridad frente al barrio Procrear. Sostuvo que vivió momentos de gran dramatismo porque “fui víctima de un delito que podía haber pasado a mayores”.

A través de un video que se viralizó del asalto y un pedido de ayuda en redes sociales para recuperar la Motomel Serie 2 que hizo su compadre, el exboxeador Marcos “El Flaco” Aumada, el caso salió a la luz. Sin embargo, se desconocía que Brian pudo haber resultado herido de gravedad o incluso asesinado.

“Cuando llegué en la moto al trabajo de mi señora, que está en calle Europa, a poca distancia de Bolívar, ella me pide que baje de su auto una mochila de mi hijo. En esos segundos, dos delincuentes aprovecharon para apoderarse de la moto. Reacciono y los enfrento sin considerar que estaban armados: ‘Por defender lo mío salí a confrontarlos y me dispararon dos o tres veces. Por un milagro no salí herido’, recordó en declaraciones a FM Lafinur, en el programa *Imperdible*.

“Los disparos fueron a tres metros y no tuvieron piedad. Tras el primer disparo, entré al hall de la casa y cuando volví a salir dispararon otra vez, y el tiro pegó en el frente de la propiedad”, señaló el trabajador de 27 años, a quien despojaron de una Motomel que no tiene ni un mes de uso, al punto de que no tiene patente.

Comentó que la Policía ya tiene una pista de quiénes serían los autores del robo a mano armada, porque a un joven le secuestraron la llave de la moto, por lo que está a la espera de recibir una buena noticia.

“A uno le cuesta tanto las cosas que te sentís con mucha tristeza, bronca e impotencia. También agradezco que estoy vivo porque mi hijo tiene 8 meses y en su momento no pensé todo esto”, reflexionó después de los momentos difíciles que le tocó vivir junto a su esposa.

Al final de la nota narró que, en medio de la desesperación y tras los disparos, agarró el auto y salió a buscarlos, pero sin fortuna. “Había hecho como 20 cuadras y en un momento me di cuenta que no tenía ni siquiera el celular conmigo para avisar cómo estaba. Cuando volví, la cuadra estaba llena de móviles. Ahora espero que encuentren la moto y a los culpables”.

En el cierre de la entrevista comentó que años atrás le robaron otra moto, aunque las circunstancias fueron distintas: fue solo un robo. “No la encontré nunca más y espero que esta vez la encuentren”.

Por su parte, en otro hecho y siempre en la misma zona, a su esposa le rompieron el vidrio del auto para robarle una caja con elementos de manicura.