Quedó preso un hombre tras un allanamiento en San Luis por distribuir MASI

Un allanamiento en el barrio Kennedy destapó un caso estremecedor: un hombre de 37 años quedó tras las rejas acusado de distribuir material de abuso sexual infantil (MASI). La Justicia lo imputó luego de que, en su propio celular, se hallara una cantidad “impresionante” de fotos y videos con menores, según reveló la fiscal del caso.

La audiencia se realizó este miércoles en la sala de oralidad del Poder Judicial. La fiscal Marisol Boschi fue la encargada de relatar los hechos y sostuvo que el acusado fue detenido en el marco del megaoperativo nacional que incluyó 52 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. En San Luis, tres personas fueron aprehendidas, pero este fue el primer imputado formalmente.

Durante el allanamiento a su vivienda, ubicada en calle Buenos Aires al 2.200, personal de Delitos Complejos secuestró un teléfono celular Samsung, en el que mediante la técnica de “triage digital” se detectó de inmediato la existencia de material de abuso sexual infantil. Además, se verificó que el dispositivo tenía instaladas y activas diversas plataformas a través de las cuales el contenido era recibido y distribuido.

“La pesquisa reveló que esta persona tenía en el celular gran cantidad de material y todas las aplicaciones con las que lo distribuía. A eso se suman varios reportes emitidos por las propias plataformas digitales, donde se advertía que el usuario había enviado MASI. Todos coincidían en el mismo número de teléfono y el mismo usuario”, explicó Boschi al finalizar la audiencia.

La fiscal pidió la prisión preventiva por 120 días, mientras que la defensa, a cargo de Stefania Cifuentes, solicitó medidas más leves. Sin embargo, la jueza de Garantía, Natalia Lazarte Otero, resolvió imponer la preventiva por 60 días y ordenó su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Boschi adelantó que la investigación ahora buscará establecer si hubo producción de contenido en San Luis. “Es impresionante la cantidad de material detectado, incluso con participación de adultos”, advirtió.