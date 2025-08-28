"Vemos que en Villa Mercedes se agravan las situaciones delictivas"

El tema de la inseguridad se instaló este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados de San Luis. Vino del a mano de un pedido de informes que presentó el legislador por el Departamento Pedernera, Walter Aguilar, quien expuso que son permanentes “los robos a mano armado en distintos barrios” de Villa Mercedes.



“Los vecinos se están autoconvocando porque la situación se agrava”, apuntó el diputado y agregó que la realidad que viven los habitantes de la zona céntrica es muy preocupante: “Son víctimas del espionaje permanente de los malvivientes”.

Señaló que lo que se refleja en los medios de prensa y en las redes sociales, es la realidad. Y que, en ese contexto de creciente alarma, inquietan las últimas declaraciones que hizo la ministra de Seguridad Nancy Sosa, quien dijo que la provincia “está en los mismos índices” de hechos delictivos. Entonces “es evidente que desconoce la realidad o le informan mal, nunca vimos una situación así en Villa Mercedes. Sí recuerdo que cuando fui intendente declaré la emergencia en seguridad”.

Aguilar sugirió analizar la prevención de la que habla la ministra Sosa y remarcó que a la luz de los hechos “no es acertada”. En ese orden cuestionó al jefe de la Comisaría Octava porque se comprometió a profundizar el accionar policial y “no cumplió”.



“Por todo lo que está pasando, con un agravamiento de los hechos delictivos es que los vecinos ya no hacen las denuncias porque no encuentra respuestas”, puntualizó el diputado y gremialista de ASIMRA, quien durante su exposición invitó a la diputada poggista y exsecretaria del PANE, Eugenia Gallardo, a que vaya a Villa Mercedes y se interiorice de esta realidad.

Esto surgió debido a que Gallardo expuso que las estadísticas delictivas (que están ocultas en el Ministerio de Seguridad) muestran que “estamos mejor con respecto al 2023 y años anteriores”. Citó como ejemplos que “los homicidios han bajado un 72,7% y los robos un 21%, es decir que hay una disminución”.

Aguilar, casi en simultáneo, la cruzó: “La realidad no está reflejada en esas estadísticas”.

En otro momento de su exposición, el legislador mercedino instó al gobierno provincial “a apuntar a la situación social, porque nunca antes se vio en Villa Mercedes a la gente revolviendo la basura para conseguir algo para comer". Por ello, se impone “que el gobierno se ocupe del tema social, que tome medidas, hay hambre”.