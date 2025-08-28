El bastón presidencial y un cáliz que irá al Papa, en una escuela de Buena Esperanza

Los alumnos de la escuela N° 191 de Buena Esperanza vivieron una jornada inolvidable con la visita de Estanislao Julianes, uno de los más estrechos colaboradores del orfebre Juan Carlos Pallarols, responsable, entre otros trabajos, de confeccionar el bastón de mando a los presidentes argentinos.

La llegada de Julianes a la escuela sureña fue una clase de historia y de oficios para los chicos, quienes no solo pudieron observar de cerca la insignia presidencial sino que además pudieron cincelar –con la coordinación del artista- un cáliz que será entregado en los próximos meses al Papa León XIV.

Julianes habló con los alumnos y los directivos del establecimiento, quienes consideraron la visita “una lección sobre el camino de la vida, los sueños y el valor del recorrido personal”.

La intendenta de la localidad Sofía Larroude y el concejal Sebastián Benítez acompañaron al artista en su recorrido escolar.