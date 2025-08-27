Profesionales del Círculo Médico ratificaron que no serán prestadores directos de Dosep

Los médicos están muy preocupados por el futuro del servicio frente a los afiliados de la obra social. Foto: CMSL.

Recientemente se desarrolló una nueva reunión ampliada a instancias del Círculo Médico de San Luis (CMSL), que sigue de cerca todo lo que ocurre con el conflicto con Dosep. En el encuentro, hubo una importante concurrencia de profesionales y hasta se sumaron referentes de Villa Mercedes y distintas localidades del interior (vía Zoom). La postura fue unánime: apoyo total a la lucha y la decisión institucional de no convertirse en prestadores directos de la obra social.

Los especialistas médicos están unidos en su reclamo. Foto: CMSL.



Esta acción deviene de una maniobra arbitraria de la mutual estatal, que optó por dar de baja a un convenio que se ejecutaba desde 2007. Mientras el Gobierno llevó "tranquilidad" indicando que la cuestión no afectaba a la prestación del servicio, la realidad es que una cantidad clave de especialistas no atenderán a los pacientes de manera directa con Dosep.



"Este respaldo refleja la firmeza y la unidad del cuerpo médico frente al actual escenario de negociación", subrayaron desde el CMSL.

Los profesionales dieron su apoyo a la comisión directiva del CMSL. Foto: CMSL.



Por otra parte, no dejaron de remarcar la apertura permanente al diálogo como "herramienta fundamental" para encontrar soluciones que beneficien a los profesionales y a los pacientes.



También definieron acciones para seguir y resolvieron continuar en la búsqueda de alternativas. Convocaron a una asamblea extraordinaria para el 16 de septiembre, instancia en la que se presentarán los balances del último ejercicio y se evaluará la evolución de las conversaciones con Dosep.

La comisión directiva fue muy clara al plantear la postura del CMSL. Foto: CMSL.

Respaldo



El CMSL viene de recibir una base clave de apoyo por parte de diferentes sectores de la salud, que advierten su preocupación ante una medida que causará dramas no solo en los profesionales sino fundamentalmente en los afiliados de Dosep.



En este sentido, la Sociedad de Cirugía de San Luis, Pediatras, Médicos Diabetólogos, la Asociación Sanluiseña de Ortopedia y Traumatología, Especialistas en Otorrinolaringología, la Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de San Luis, la Asociación de Urólogos, la Asociación de Oftalmología de San Luis, la Sociedad de Cardiología, entre otros, se plantaron en total respaldo a la entidad.

