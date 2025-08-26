El Círculo Médico de San Luis suma apoyo unánime frente al conflicto con Dosep

El Círculo Médico viene de sufrir una medida arbitraria muy fuerte, que causará problemas en los pacientes. Foto: internet.

El quiebre del convenio de Dosep con el Círculo Médico de San Luis (CMSL), ha causado un devenir complejo de repercusiones. Una amplísima mayoría, son en apoyo a la entidad médica, que quedó inmersa en un drama unilateral y arbitrario. Ni hablar del daño que se calcula que sufrirán los afiliados y el sistema público sanitario. Es así que múltiples asociaciones profesionales han manifestado públicamente su apoyo a la lucha de los médicos.



Pediatras



Los pediatras asociados al CMSL, comunicaron su solidaridad y lamentaron las medidas tomadas por Dosep, "sin mediar diálogo o presentar opciones beneficiosas para los profesionales y el afiliado".



Desde la comisión de Pediatría, cuestionaron la situación "caótica" que puede llegar a ser para los afiliados y la sobrecarga en la salud pública si continúa la medida tomada.



"Permanecemos abiertos al diálogo desde nuestra entidad matriz", definieron.

Cirujanos



La Sociedad de Cirugía de San Luis se sumó al apoyo y subrayó que mira con preocupación el conflicto. Puntualizó la importancia de preservar el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien a los profesionales y a los afiliados. La organización se puso a disposición para participar activamente en una mesa de diálogo que facilite la resolución del conflicto.

Diabetólogos



Los médicos diabetólogos que pertenecen al CMSL, rechazaron la postura de la obra social estatal y repudiaron el perjuicio que provoca en los pacientes.



"Esta medida arbitraria nos obliga a mantenernos unidos en defensa de las condiciones profesionales y la calidad médica de atención. Instamos al diálogo", mencionaron.

Ortopedia y traumatólogos



La Asociación Sanluiseña de Ortopedia y Traumatología, expresó respaldo al CMSL y sostuvo la necesidad de llegar a un acuerdo entre las partes, apelando al diálogo conciliatorio para continuar brindándola atención como hasta ahora.



"Quedamos a disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en la defensa del derecho a la salud, atención digna y honorarios acordes", indicó la entidad.

Otorrinolaringólogos



Los especialistas en Otorrinolaringología asociados, expresaron su solidaridad a la comisión directiva del CMSL frente al escenario provocado por Dosep. Remarcaron contundentemente la necesidad de diálogo.

Anestesiólogos



La Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de San Luis, hizo público su apoyo al CMSL. Indicó que brega por una solución urgente en el ámbito del entendimiento de las partes,para mantener la fuente de trabajo de los médicos y evitar inconvenientes en los asociados a Dosep.



"Estamos convencidos que las partes hoy en conflicto, tienen el mismo objetivo que es la mejor atención al afiliado, que solo se puede cumplir con honorarios dignos de loa médicos. Ofrecemos nuestra intervención en la mesa de diálogo, ponemos a disposición nuestra experiencia", expresó la entidad.

