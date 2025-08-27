Robaron una moto y amenazaron a su dueño con un arma de fuego

El exboxeador Marco "El Flaco" Aumada está involucrado en una campaña para ayudar a su compadre Brian Mayore, que fue víctima de la inseguridad. A través de un posteo que hizo en las redes sociales, el pugilista apeló a la solidaridad de los vecinos de la ciudad de San Luis para que su amigo recupere la Motomel Serie 2 que le robaron que de la esquina de Bolivar y Europa, detrás de la ex estación de trenes.

“El Flaco”, como se lo conoce popularmente en el mundo deportivo, precisó que la moto roja no tiene patente, simplemente la inscripción “Motoki”. Comentó que se la sustrajeron de la puerta de un geriátrico que está cerca de una fábrica de plásticos.

“Se la sacaron de manera muy rápida. Eran dos delincuentes que en la fuga lo amenazaron con un objeto que sería un arma de fuego. Todo está registrado en un video”, detalló.



“Mi compadre está muy amargado por lo sucedido, no alcanzó a usar la moto y se la robaron, por eso lo estoy ayudando para ver si la puede recuperarla”, explicó “El Flaco”.



Como información adicional dijo que en la toda la zona hay una gran preocupación por la reiteración de hechos delictivos. “Este miércoles también robaron en el carrito bar que está al frente de la estación de servicios El Salvador y la ex estación de ferrocarril, en el Centro Cultural José La Vía. Además, a un estudiante le sustrajeron su moto de un departamento a la esquina de Tomás Jofré y Lafinur”, precisó.