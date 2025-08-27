Vaciaron un negocio de venta de celulares: el botín, más 11 millones de pesos

“Me causaron un perjuicio enorme, me arruinaron”, sintetizó Duilio García, quien que el pasado 17 de agosto a la madrugada sufrió la sustracción de toda la mercadería del local de venta de celulares que tiene en San Francisco del Monte de Oro. El botín en equipos de comunicación supera los 11 millones de pesos.

“Alrededor de la 1:30 barretearon la reja de la parte trasera, giraron una cámara de seguridad y entraron a robar con tranquilidad, sabiendo que no iban a quedar filmados”, detalló el comerciante que tiene su negocio en la primera calle de ingreso a la localidad (San Pedro casi Centenario), que lleva al hipódromo y al balneario Las Palmas.

El o los delincuentes se llevaron 35 celulares, en sus respectivas cajas selladas. Hay de las marcas Samsung, TCL y Motorola, entre otros. “Además del daño económico, emocionalmente me dejó muy mal todo esto. Hay que seguir y tener fe en que se va a esclarecer”, reflexionó.

De la manera que fue se produjo el robo, tanto la Policía como el comerciante sospechan que “hubo un trabajo de inteligencia” de los ladrones o de algún cómplice. “Conocían todos los movimientos y la ubicación de la cámara”, señaló Duilio .



“Una ola de inseguridad y de robos azota a San Francisco”

Tras el robo que sufrió el comerciante Duilio García, en el Facebook “Que pasa San San Francisco”, publicaron una nota reflejando una seguidilla de hechos delictivos que está rompiendo la tranquilidad que siempre caracterizó a la comuna.



En el artículo señalaron: “…otro de los casos es la vivienda de una comerciante que fue violentada y revuelta, pero curiosamente los delincuentes no se llevaron nada. También entraron a robar en casas de verano ubicadas en zonas aledañas como Rio Gómez, El Rincón, Rodeo de Cadenas y Pozo del Molle de donde sustrajeron herramientas eléctricas, materiales, electrodomésticos etc.



Estos casos solo por nombrar los últimos se suman a otros del último tiempo como el robo, destrucción y cuatrerismo sufrido en el campo de equitación "El Campito". Además, “una carnicería y verdulería muy conocida que fueron víctimas de un robo millonario.



