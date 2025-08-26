Cuatro heridos tras violento choque entre camioneta y auto en Villa Mercedes

Desde la Comisaría Seccional 11° informaron que este martes 26 de agosto, alrededor de las 8:30, se produjo un fuerte accidente de tránsito en el cruce de avenida Circunvalación norte y ruta provincial 2, en Villa Mercedes.

Por razones que aún se tratan de establecer, una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 43 años, acompañado por otro de 47, impactó contra un automóvil Volkswagen T-Cross, manejado por una joven de 27 años que iba en compañía de una mujer de 29.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, la Ford Ranger circulaba por Circunvalación de noreste a suroeste, mientras que el Volkswagen T-Cross lo hacía por la ruta provincial 2 de sureste a noroeste.

El violento choque dejó como saldo a los cuatro ocupantes con lesiones de distinta consideración. Fueron asistidos en el lugar por personal médico del Sempro y luego trasladados en ambulancias al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención especializada.