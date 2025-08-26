La nafta súper subió por quinta vez en agosto y acumula un aumento del 4% en San Luis

El precio de la nafta súper volvió a subir en San Luis y ya es la quinta vez que ocurre en agosto. Con la última actualización, el litro se ubica en $1.378, lo que representa un incremento total de $54 respecto al valor que tenía el 1º de agosto, cuando costaba $1.324.

Este ajuste se da en el marco del nuevo sistema de “micropricing” implementado por YPF, que permite modificar los valores en función de variables como la demanda y otros factores del mercado. Sin embargo, las actualizaciones no fueron informadas oficialmente, generando sorpresa entre los conductores cada vez que cargaron combustible.

En 26 días, el precio aumentó un 4,08%, con un promedio de $2,08 por día. Si se considera la frecuencia de las subas, cada uno de los cinco incrementos representó en promedio $10,80.

Las expectativas apuntan a que la tendencia continúe, ya que no se anunciaron congelamientos ni medidas que frenen el esquema de ajustes progresivos.