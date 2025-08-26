Allanamientos, con dos detenciones, por “abuso sexual infantil”

Este martes arrancó con un operativo policial, con al menos dos detenidos, que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Héroes de Malvinas y Yapeyú, muy cerca del Hospital Pediátrico en la ciudad de San Luis.

El motivo que derivó en el procedimiento, está relacionado a una pesquisa internacional por tráfico de material de “abuso sexual infantil”, tal como confió el procurador general Sebastián Cadelago Filippi.

El funcionario agregó que junto a este allanamiento se llevaron a cabo tres más. En un segundo, también se incautaron materiales y computadoras utilizadas para el delito que se investiga, según detalló en diálogo con medios radiales.

En un primer momento se especulaba que la causa de la investigación, supervisada por la justicia, podría estar relacionada con la seguidilla de asaltos que han tenido como blanco a comerciantes y a adultos mayores, como ocurrió con la golpiza que sufrió un vecino de 92 años que reside en avenida Intendente Celi al 2200 (zona oeste). Sin embargo, después el procurador general develó el misterio y dijo que se trataba de una investigación internacional por “abuso sexual infantil” que abarcaba 13 provincias.

Efectivos de la división Investigaciones, de la policía motorizada y de las áreas dedicadas a la niñez y adolescencia, participaron de los allanamientos.