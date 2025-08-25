El conductor de la Amarok tenía 0,91 de alcohol en sangre

Desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informaron que el alcotest practicado al conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, un joven de 24 años, dio resultado positivo de 0,91 gramos por litro de alcohol en sangre. La prueba fue realizada el sábado 23 de agosto, alrededor de las 22:15, luego de que el conductor recibiera atención médica en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Respecto a la mecánica del siniestro, precisaron que el Peugeot 504 rural circulaba en sentido sur-norte, mientras que la camioneta Volkswagen Amarok lo hacía en dirección norte-sur.

Aunque oficialmente no fue confirmado, versiones extraoficiales señalan que tanto el conductor de la Amarok como su acompañante, Matías Soler y Facundo Romero, serían agentes del Servicio Penitenciario de San Luis. Lo que llamó la atención es que en el primer parte policial sobre el accidente no se mencionó la realización del alcotest ni su resultado, información que se conoció horas más tarde.